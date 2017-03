Nuori metsäyrittäjä kokosi konekuskien verkoston – korjuu, kuljetus ja tienhoito yhdeltä luukulta

Sen sijaan, että puuta tarvitseva asiakas joutuisi soittamaan viidelle eri koneyrittäjälle, nyt riittää, että soittaa yhdelle.

Veijo ja Janne Kaihua, isä ja poika, perustivat viime keväänä Metsäkaira Oy -nimisen yrityksen, joka on koonnut alleen viiden metsäkoneketjun ja neljän puutavara-auton verkoston. Lisäksi yritys suunnittelee leimikoita, auraa tiet ja muokkaa maat.

Metsäkairan isoin asiakas tällä hetkellä on Stora Enso ja yritys keskittyy pitämään sen tyytyväisenä.

”Tällaiselle yritykselle oli tilausta”, Veijo toteaa. Asiointi helpottuu, kun puunostaja saa tilattua puun korjuun, kuljetuksen ja tien kunnossapidon yhdeltä luukulta.

Samoin koneyrittäjät pystyvät keskittymään puunkorjuuseen, kun verkosto hoitaa asiakaskontaktit ja suunnittelun.

Metsäkaira toimittaa Stora Ensolle puuta Rovaniemen, Pellon, Kolarin, Kittilän, Muonion, Enontekiön, Inarin, Ivalon ja Sodankylän kuntien alueelta.

Puu kuljetetaan pääasiassa Rovaniemen tai Kolarin asematerminaaliin, josta puu jatkaa junalla tehtaille ja sahoille.

Puuta siirtyy nykytahdilla kannolta asemille noin 200 000 kuutiometriä vuodessa.

Stora Enson lisäksi Metsäkaira palvelee myös yksittäisiä metsänomistajia, ja tulevaisuudessa sen tavoite on lisätä asiakaskuntaa Lapin alueella.

Operatiivista toimintaa pyörittää työnjohtaja Juhani Portaankorva, joka on Kaihuoiden lisäksi ainoa Metsäkairan työntekijä.

Portaankorva aikatauluttaa leimikoiden korjuut ja jakaa työt koneyrittäjille.

”Toimihenkilö tekee työt, jolle ei osata antaa arvoa”, Veijo Kaihua sanoo.

Ennen verkoston perustamista isä ja poika visioivat kaksi vuotta, miten yritys toimisi. Toimihenkilön palkkaaminen nähtiin välttämättömänä.

Portaankorvalla on 26 vuoden kokemus raakapuun kuljetuksesta sekä kuuden vuoden kokemus puunostosta. Hän siis tuntee Lapin metsätiet.

Myös omistajilla on aikaisempaa kokemusta metsätöistä ja yrittäjyydestä.

Toimitusjohtaja ja pääomistaja Janne Kaihua, 35, on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt ajaa metsäkonetta jo toistakymmentä vuotta.

Hän pyörittää Metsäkairan lisäksi edelleen myös omaa metsäkoneyritystään, jossa on hänen lisäkseen kolme työntekijää.

Jannen työviikosta noin puolet kuluu itse metsäkonetta ajaen, puolet yritysten asioita hoitaessa.

”Ei voi liikaa hautautua koneen puikkoihin, kun pitää yritystä kehittää”, hän naurahtaa.

Pula osaavista metsäkoneenkuljettajista on asia, joka Janne Kaihuan mukaan pitää ottaa vakavasti. Hän painottaa, että tarvetta on nimenomaan kuljettajanaluista, joilla on asenne kunnossa,

”Itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta tarvitaan.”

”Metsäkoneenkuljettaja on paljon vartija: Hän tekee tilin metsänomistajalle”, Portaankorva lisää.

Vuotta 2016 Portaankorva kehuu hyväksi. Koneiden käyttöaste oli korkea.

”Tehtailta tuli hyvä kysyntä puulle, ei ollut seisokkeja.”

Tämän talven korjuukelit ovat Janne Kaihuan mukaan olleet kohtuulliset. Lunta on ollut sopivasti, samoin pakkasia.

”Optimaalinen keli on 10–20 astetta pakkasta, jolloin tiet jäätyvät mutta koneet eivät hyydy.”