Osuuskauppiaaksi ryhtynyt puun ostomies hämmentyi tarkoista työajoista

Pasi Lahti työskenteli ennen Lappajärven Osuuskaupan toimitusjohtajaksi siirtymistään UPM:n ostoesimiehenä. Lahti kertoo, että lähtö metsäalalle oli sananmukaisesti uuvuttava kokemus.

"Olin armeijan loppusodassa, kun minua tultiin hakemaan pääsykokeisiin. Olin niin puhki, että nukahdin kesken tentin. Onneksi metsäura pääsi kuitenkin alkuun makoisista unista huolimatta", Lahti hymyilee.

UPM:n ostoesimiehenä vuosina 2007–2010 työskennellyt lappajärveläinen näkee metsäalanpestissä ja kauppiaan hommissa paljon samaa. Tärkeimpänä tekijänä Lahti pitää luottamuksellista suhdetta.

"Se oli ostoesimiehen työssä automaatio, sillä kyse oli usein euromääräisesti suurista kaupoista. Luottamus ja ihmisten kanssa käytävä henkilökohtainen jutustelu on erittäin tärkeää myös kauppiaan töissä, se synnyttää luottamuksellisen suhteen asiakkaaseen."

Kauppamaailmassa Lahti hämmästyi eniten tarkkoja työaikoja, kellon seurantaa sekä niin sanottua liukuhihnatyöskentelyä.

"UPM:n palveluksessa käteeni lyötiin salkku, ja käskettiin ostohommiin kelloa liikoja tuijottamatta. Kaupassa taas kelloa katsotaan hyvinkin tarkkaan."

Suomen ainoaa S-ryhmään kuuluvaa paikallisosuuskauppaa johtava Lahti on painottanut työntekijöille yrittäjämäistä ajattelutapaa ja tehtävien hoitamista tarvittaessa myös kaverin osastolla.

"Nykyään ei riitä, että vain oma tontti hoidetaan. Kun kokonaisuus toimii, ei minun tarvitse olla niskassa kyttäämässä. Koin luottamuksellisen vapauden oleelliseksi ollessani metsätöissä, haluan viljellä sitä näkemystä edelleen."

Kauppias on tuonut metsätietojaan voimakkaasti esille muun muassa moottorisahakaupassa.

"Se on minulle yksi sydämen asioista. Koen tärkeänä, että hyllystä löytyy kattava saha- ja tarvikevalikoima unohtamatta huoltopalvelua. Sellainen on merkittävää pienelle paikkakunnalle, missä on paljon metsää."

Lahti on myös metsänomistaja, hänellä on puutavaraa sadan hehtaarin alueella. Hoitaessaan metsäänsä kauppias katsoo sitä eri silmin kuin ollessaan ostoesimies.

"On mielenkiintoista, miten katsantokanta muuttuu. UPM:n leivissä näin heti mitä metsälle kannattaa tehdä, mutta omien puiden osalta homma ei onnistu samalla tavalla."

