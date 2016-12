Otson toimitusjohtaja: Taloudenpito oli aluksi huonoissa kantimissa valtion omistuksessa

Otso Metsäpalvelut eriytettiin vuonna 2012 Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksiköksi lakimuutoksen vuoksi. Yksikkö teki vuosia tappiota ja se joutui myymään omaisuuttaan. Esimerkiksi vuonna 2015 sen liikevaihto oli 25 miljoonaa euroa ja tappiota kertyi 10 miljoonaa euroa.

Vuoden 2015 alussa Otson johtoon palkattiin kurssia kääntämään Kari Lundell, jolla on monipuolinen liike-elämän työkokemus.

Lokakuun alusta lähtien Otso on ollut yksityinen osakeyhtiö, joka yksi omistaja on Lundell. Lundell uskoo, että vuosi 2017 on käännekohta, jolloin tappiot jätetään taakse. Siihen hänellä on nyt vähintään yhtä kova motivaatio pyrkiä kuin taloon tullessaan, kun hän on sijoittanut Otsoon myös omaa rahaansa.

Lundell kuvailee valtion omistaman Otson olleen varsin heikossa kunnossa hänen aloittaessaan vuoden 2015 alussa.

"Rakenteelliset uudistukset eivät olleet edenneet tarvittavaan tahtiin vuosina 2012, 2013 ja 2014. Tappiota tuli miljoonia. Talouden hallinta oli huonoa."

Liiketaloudellinen ajattelu ei ollut iskostunut otsolaisiin. Yhäkin rekrytoinnissa painotetaan Lundellin mukaan kaupallista osaamista. Itse hän ei ole ollut julkisella sektorilla töissä ennen Otsoon tuloa.

Henkilöstö on tosin Otsosta virrannut poispäin, sillä väkimäärää on pudotettu noin 300 henkilöstä noin 170 henkilön vahvuuteen.

"Koko henkilöstölle nämä ovat olleet raskaita vuosia, mutta muutokset ovat olleet välttämättömiä."

Lundell vakuuttaa, ettei hänen tarvinnut paljon miettiä, lähteäkö Otson osakkaaksi, kun pääomasijoittaja oli löytynyt. Hänen mielestään Otson uudistettu palvelukonsepti on kunnossa ja henkilöstön asiaosaaminen on vahvaa. Vaikea pala on ollut liiketaloudellisen toimintatavan oppiminen.

"Mutta nyt polulla ollaan pitkällä."

