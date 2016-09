Oulangan kansallispuisto kasvattaa suosiotaan

Karhunkierroksen poluilla loistaa syyskuun alkava ruska. Erämaan hiljaisuuden rikkoo koskien kuohunta.

Väriloisto on houkutellut vantaalaiset Iiris Jokisen ja Ville Lahden ystävineen Karhunkierrokselle. He ovat aloittaneet kierroksen Sallan Hautajärveltä ja päättävät sen Rukalle. Tähän mennessä taivalta on karttunut lähes 30 kilometriä.

”Reitti on hyvin merkitty eikä suunnistustaitoa tarvita”, Jokinen kertoo.

Oulangan ja Valtavaara-Pyhävaaran luonnonsuojelualueiden läpi kulkeva Karhunkierros on Suomen suosituin vaellusreitti. Kävijöiden määrä on kasvussa ja viime vuonna vierailijoita oli yli 200 000.

Sallan ja Kuusamon kunnissa kiemurteleva reitti on 80 kilometriä pitkä. Matkan varrella Kuusamon luonto tarjoaa parastaan, kuten kuohuvia koskia, aavoja mäntynevoja ja harjuja.

Suosittuja nähtävyyksiä reitillä ovat Jyrävän ja Kiutakönkään kosket sekä Kitka- ja Oulankajokivarret.

Suuren kävijämäärän vuoksi reitti on suurella kulutuksella. Polut ovat erityisen alttiita vahingoille sesonkiaikoina, joka kestää kesäkuusta elokuuhun.

Polkuja on kestävöity soraamalla. Myös vanhoja pitkospuita on tämän vuoden aikana vaihdettu uusiin.

Ystäväporukka pitää tauon Metsähallituksen lepopaikalla. On aika keittää kahvit ja kerätä marjat aamupalapuuroa varten.

Retkijoukon mielestä tiet ovat pääsääntöisesti olleet hyvässä kunnossa.

”Loppukesän sateet ovat tehneet reitin pohjoispään hieman mutaiseksi ja märäksi.”

”Vaelluksen henkeen kuitenkin kuuluu, että reitin ei tarvitse aina olla helppokulkuinen”, Jokinen naurahtaa ja kaivaa trangian rinkastaan.

Suomalainen luontomatkailu on kasvava elinkeino. Vaelluksen lisäksi Oulangan kansallispuistossa voi laskea koskea, kalastaa ja meloa. Kansallispuiston tavoitelluimmat saaliit kalastusaikana ovat taimen, harjus, hauki, ahven ja siika.

Luontomatkailutrendin lisääntyminen näkyy kansallispuistojen kasvavissa kävijämäärissä.

Iso ja pieni Karhunkierros houkutteleekin kävijöitä kotimaan lisäksi ympäri Eurooppaa.

”Pelkästään alkuvuonna kävijöiden määrä on kasvanut 10 prosenttia. Noin neljäsosa vierailijoista tulee muualta kuin Suomesta”, Oulangan luontokeskuksen hoitaja Airi Kallunki kertoo.

Visit Finlandin tutkimuksen mukaan viime vuonna kansallispuistojen kävijämäärät kasvoivat yhteensä 15 prosenttia.

Suomessa kävi viime vuonna 7,4 miljoonaa ulkomaista matkailijaa.

Heistä joka kolmatta kiinnostaa erityisesti suomalaiset kesä-aktiviteetit kuten vaellus, pyöräily ja eläinten katselu.

”Luontomatkailu ja terveys- ja retkeilyharrastukset ovat nostaneet päätään myös täällä Kuusamossa”, Kallunki jatkaa.

”Vaikka kansallispuisto on suosittu, on täällä myös erämaisempia alueita, joissa voi rauhoittua ihan omassa rauhassa, erityisesti näin syksymmällä.”

Vaeltajat lopettelevat evästaukoaan ja nostavat rinkat selkään. Heillä on taivalta jäljellä vielä usea kilometri ennen pimeän tuloa.

”Eniten odotamme Valtavaaran ja Rukan valloitusta.”