Pääjohtajan pesti vei pyöräilijän metsästyksen pariin

Pentti Hyttinen pohti MT:n haastattelussa (MT1.9.) että herrojen hirvijahtien sijaan voisi kokeilla esimerkiksi maastopyöräilyä.

Ylläksen Kukastunturin laelle maanantaina pyöräillyt Hyttinen on nyt kuitenkin saanut pienen kipinän myös metsästyksestä. Kutsuja hirvijahteihin on tullut, ja Hyttisellä on omakin metsästyskortti hankinnassa.

"Tyypillistä on, että tämä pesti on houkutellut metsästyksen pariin", hän naureskelee.

Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva Hyttinen viettää viikot pääkaupunkiseudulla, sillä Metsähallituksen pääkonttori sijaitsee Vantaan Tikkurilassa.

Pääjohtaja ilmoittaa olevansa aktiivinen metsänomistaja, jolle raivaussahan soittaminen on tuttua puuhaa. Hyttisellä on metsätiloja Liperissä ja Kolilla.