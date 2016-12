Pantasusi tapettu luvatta Nurmeksessa – poliisi tutkii törkeänä metsästysrikoksena

Poliisi epäilee, että Nurmeksessa on salakaadettu pantasusi. Susi lienee ammuttu Salmenkylän alueella marraskuun 25. päivänä. Suden panta ja ruho ovat viranomaisten hallussa.

Neljä ihmistä on ollut kiinni otettuna, joista kolme on ollut myös vangittuna. Poliisi jatkaa törkeän metsästysrikoksen esitutkintaa.

Rikoskomisario Sami Joutjärvi Itä-Suomen poliisista kertoi Ylelle, että ruho ja panta löytyivät seuraavana päivänä, kun epäilty salakaato tehtiin. Kyseessä on enimmäkseen Sonkajärven ja Nurmeksen alueella liikkunut yksinäinen urossusi.

Joutjärven mukaan sudenmetsästys on sen verran hankalaa, ettei sitä tehdä yksin. "Fakta on, että tapauksesta tietäviä tai osallisia on enemmän kuin oikeuden eteen saadaan."

Salametsästys on Joutjärven mielestä paras tapa vesittää suden kannanhoidollinen metsästys. "Tämä tulee metsästäjien kannalta pahimpaan mahdolliseen aikaan, koska suden kannanhoidollisesta metsästyksestä päätetään piakkoin."

Ylen uutinen