Pienestä metsäpalstasta tuli "kallis riesa"

Verottaja yllätti sodankyläläisen metsänomistajan Risto Korvan ikävästi. Hänen metsätalouskäyttöön hankkimilleen pienille palstoille määrättiin kiinteistövero.

"Verotoimisto katsoi palstat kiinteistöiksi eikä metsätalousmaaksi. Lisämaasta tulikin kallis riesa", Korva pahoittelee.

Kyse on verottajan tulkinnasta, jonka mukaan alle kahden hehtaarin metsäpalstat ovat veronalaisia kiinteistöjä.

Alle kahden hehtaarin alojen verottaminen on ollut mahdollista aiemminkin. Aktiivisemmin niitä on alettu verottaa viime vuodesta lähtien.

Korvan neljästä palstasta suurin oli neljän hehtaarin laajuinen.

Kiinteistöverolaskuja on saapunut metsänomistajille laajemminkin. Palstoille on määrätty vero, vaikka niissä ei olisi minkäänlaista rakennuspaikkaa tai rakennusoikeutta. Verolle pantuja pienpalstoja on myynyt esimerkiksi Metsähallitus, joka on valtion liikelaitos.

Johtaja Timo Sipilä MTK:sta kehottaa metsänomistajia tutkimaan palstan verohistorian. Pinta-alaverotettu metsäpalsta ei voi yhtäkkiä muuttua kiinteistöksi.

"Verotustavan ratkaisee palstan todellinen käyttö. Virheellisesti määrätty vero on syytä vaatia oikaistavaksi", sanoo Sipilä.

Lue lisää maanantain MT:stä.