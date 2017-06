Portugalissa metsäpalo on vaatinut ainakin 19 ihmisen hengen

Keski-Portugalissa ainakin 19 ihmistä on kuollut metsäpalossa, kertoo maan hallitus. Lisäksi ainakin 20 ihmistä on loukkaantunut ja kaksi on kateissa.

Kaikki surmansa saaneet ovat siviilejä.

Kolme surmansa saaneista kuoli hengitettyään savua. 16 ihmistä puolestaan paloi autoihinsa. He olivat jääneet loukkuun palon keskelle Figueiro dos Vinhosin ja Castanheira de Peran välisellä tienpätkällä.

Loukkaantuneista 14 on siviilejä ja kuusi palomiehiä. Siviileistä 10 on loukkaantunut vakavasti.

Palo sai alkunsa eilen pian kolmen jälkeen iltapäivällä eli viiden jälkeen Suomen aikaa. Leirian alueella riehuvaa paloa on kutsuttu sammuttamaan arviolta 500 palomiestä ja 160 ajoneuvoa.

Liekkien kuvailtiin levinneen väkivaltaisesti neljään eri suuntaan.

Portugalia koetteli lauantaina voimakas lämpöaalto. Monella alueella oli yli 40 astetta lämmintä.