PTT varoittaa tukkikaupan ylikuumenemisesta

Metsäteollisuus on lisännyt puunkäyttöä, mikä on nostanut hakkuita ja kiihdyttänyt puukauppaa. Metsässä onkin jo lähes täysi pöhinä päällä, ja vaarana on tukkikaupan ylikuumeneminen, näkee Pellervon taloustutkimus PTT.

PTT:n mukaan puukaupan suunta on edelleen ylös. Hyvä kysyntä näkyy ennen pitkää myös kantohinnoissa.

Metsänomistajien toiveet kohdistuvat Äänekosken sellutehtaan käynnistymiseen ja kuitupuun hintoihin. Siltä osin kovin suuria muutoksia ei kuitenkaan ole näkyvissä. Mäntykuitupuun ylitarjonta vaimentaa hinnankorotuspaineita.

PTT odottaa, että mäntykuitupuun kantohinnan nousu jää tänä vuonna 2–4 prosenttiin.

Tukin osalta tilanne on toinen. Sahatavaran kysyntä on kääntymässä parempaan suuntaan. Se koventaa kilpailua tukkileimikoista. PTT:n mukaan ilmassa on jo nyt ylikuumenemisen merkkejä.

Kuusitukin hinta lähti nousuun jo viime vuonna ja sama meno on jatkunut kevättalvella.

"Riskinä on, että kuusitukin kauppa ylikuumenee ja hinnat nousevat sahatavaran vientihintoja enemmän. Se heikentää sahauksen kannattavuutta", PTT:n ennuste toteaa.

Ensi vuonna PTT odottaa puun hintojen kasvun tasaantuvan lähemmäksi inflaation vauhtia.

