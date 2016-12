Punkalaitumen suojeluskuntatalosta koitui murheenkryyni tuottajayhdistykselle

MTK Satakunnan syyskokouksen kiperimmäksi asiaksi nousi yllättäen Punkalaitumen tuottajayhdistyksen omistaman suojeluskuntatalo Vartiolan vaikea tilanne.

Tuottajaliiton johtokunta esitti MTK Punkalaitumelle yhden vuoden mittaista jäsenmaksun alentamista 17 000 euroon. Yhdistyksen normaali jäsenmaksu liitolle oli tänä vuonna noin 25 000 euroa.

Syynä esitykseen oli se, että Punkalaitumen tuottajayhdistykseltä on vuosina 2011–2015 jäänyt liiton jäsenmaksuja 61 000 euroa maksamatta sen vuoksi, että yhdistyksen omistuksessa oleva talo on aiheuttanut suuria kustannuksia. Yhdistyksen velka on Satakunnan Maataloustuottajain Säätiön piikissä, ei MTK-liitolla. Velka erääntyy vuonna 2024.

Liiton puheenjohtaja Jarkko Laitila perusteli jäsenmaksun alennusta sillä, että se oli selvittelyjen jälkeen todettu parhaaksi tavaksi edetä asiassa. Pulmaa yritetään Punkalaitumella ratkaista etsimällä uusia omistajia rakennukselle. Yhdistyksen jäsenmaksuja on jouduttu ongelman vuoksi jo nostamaan.

”Olisi kammottava tilanne, jos joku yhdistys joutuisi selvitystilaan”, Laitila totesi.

Esitys aiheutti pitkän keskustelun, jossa kritisoitiin muu muassa sitä, ettei asiaa ole tuotu aiemmin esiin, vaikka pulma on jatkunut jo pitkään.

MTK Parkanon edustaja Aki Haapaniemi ei ollut vakuuttunut siitä, että asia ratkeaisi liiton jäsenmaksua alentamalla. Hän esitti, ettei Punkalaitumelle myönnettäisi jäsenmaksun alennusta. Äänestyksessä Haapaniemen esitys kaatui selvin numeroin ,83–3.

Ensi vuoden talousarvion mukaan MTK Satakunta kerää jäsenyhdistyksiltään yhteensä noin 460 000 euroa jäsenmaksuja.

Jäsenmaksuista keskusteltiin vilkkaasti muutenkin. Honkajokelainen Pentti Vanhahonko peräsi selvitystä siitä, mikä on metsänhoitoyhdistysten jäsenmaksujen osuus MTK:lle.

Laitila kertoi, että maataloustuottajien liittojen maksut ovat 2,5 miljoonaa euroa vuodessa ja metsänhoitoyhdistysten maksut 1,5 miljoonaa euroa.

Keskusliiton vuosikulut ovat noin 11 miljoonaa euroa, joten tuloja tulee runsaasti sijoitustoiminnasta, ei pelkästään jäsenmaksuista.

”Metsänhoitoyhdistyspuolelta pitää saada lisää rahaa”, Vanhahonko vaati.

Edunvalvontajohtaja Perttu Pyykkönen MTK:sta kertoi, että järjestössä on aloitettu valtakunnallinen selvitystyö jäsenmaksujen uudistamiseksi.

"Laskujeni mukaan organisaatiossa on 452 erilaista jäsenmaksuperustetta. Samanlaiset tilat voivat maksaa hyvin erilaisia jäsenmaksuja", hän totesi.

MTK Satakunnan hallitukseen valittiin uusina jäseninä Juha Vehkalahti Laviasta ja Juha Uusi-Kouvo Punkalaitumelta.

Liiton puheenjohtaja Jarkko Laitila otti jo avauspuheessaan kantaa MTK:n henkilövalintojen perinteisiin. Hän kritisoi sitä, että tuottajajärjestössä valitaan luottamushenkilöitä puolueiden jäsenyyden, tukialuerajojen tai tuotantosuuntien perusteella lankeaville kiintiöpaikoille.

”Mandaattipaikat eivät todellakaan ole tätä päivää.”