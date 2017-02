Puukauppa starttasi lähes ennätystahtia - vain koivukuitu kelpaa huonosti

Puukauppa on lähtenyt liikkeelle tänä vuonna lähes ennätysvauhdilla.

Viime viikon loppuun mennessä Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset olivat ostaneet yksityismetsistä puuta 4,1 miljoonaa kuutiometriä, ennätysvuonna 2007 viiden ensimmäisen viikon aikana määrä oli 4,6 miljoonaa kuutiometriä.

”Koko vuoden puukauppanäkymä on ennusteiden perusteella suotuisa”, MTK:n tutkimuspäällikkö Erno Järvinen sanoo.

”Sahatavaran, kartongin ja sellun vienti vetää ennätyksellisesti.”

Ongelmallisin puutavaralaji on koivukuitu. Moni metsänomistaja on huomannut, että ostajilta on nyt vaikea saada tarjousta koivukuitupuuleimikosta.

”Koivukuitupuuta kertyy leimikkosumassa jatkuvasti aiempaa enemmän, joten markkinan tasapainottaminen edellyttäisi tuonnin edelleen supistamista”, Järvinen sanoo.

Halutuimpia ostokohteita metsäyhtiöiden mukaan ovat kuusikoiden uudistushakkuut ja kesäkorjuukelpoiset havupuuharvennukset.

Uudet investoinnit lisäävät puun kysyntää tänä vuonna.

Suomalaisen metsäteollisuuden historian suurin investointi käynnistyy Äänekoskella, missä biotuotetehtaalla valmistuvat ensimmäiset sellupaalit kesän lopulla.

Suurin osa Äänekosken puuntarpeen – vuositasolla neljän miljoonan kuutiometrin – lisäyksestä on havukuitupuuta, mutta arviolta puolisen miljoonaa kuutiota kasvaa myös koivun käyttö.

Myös tukkikaupan kasvun odotetaan jatkuvan.

Sahateollisuus ry:n mukaan sahatavaran vientimäärä nousi viime vuonna kaikkien aikojen ennätykseen yhdeksään miljoonaan kuutiometriin, kun mukaan lasketaan höylätyt tuotteet ja liimapalkit.

Koko tuotanto kasvoi edellisvuodesta 7,5 prosenttia 11,4 miljoonaan kuutiometriin. 13,5 miljoonan kuutiometrin tuotantoennätys on vuodelta 2003.

Sahauksen kannattavuus heikkeni. Kuusitukin hinnat nousivat kaksi prosenttia ja mäntytukin laskivat kaksi prosenttia.

”Mäntysahatavarassa kantohinnan osuus vientihinnasta oli viime vuonna 67 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 63 prosenttia. Kuusen osalta vastaavat luvut olivat 65 prosenttia ja edellisenä vuonna 64 prosenttia”, Sahateollisuus ry laskee Luken ja Tullin tietoihin viitaten.