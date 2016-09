Puuliiton Lasse Vertanen: Metsäalalla kaikkien toiminta ei kestä päivänvaloa

Metsäalan työntekijöiden ammattiliiton Puuliiton hallituksen jäsen Lasse Vertanen olisi valmis vaihtamaan metsätalouden nykyisen kemera-tukijärjestelmän verovähennyksiin.

”Pitää kehittää kestäviä toimintatapoja, joita ei tarvitse koko ajan olla muuttamassa. Sellainen voisi olla selkeä verovähennys metsänomistajille, samantapainen kuin kotitalousvähennys. Siinä tulisi harmaa talous samalla kitketyksi pois, kun vähennyksen saa aiheutuneesta kulusta”, hän sanoo.

Puuliitto on jo aiemmin tukistanut ministeriötä siitä, että kemerajärjestelmässä unohdetaan sosiaalinen kestävyys.

”Tosiasia on, että tällä alalla on sellaisia toimijoita, joiden toiminta ei kestä päivänvaloa”, Vertanen toteaa.

”Jos noro tai puro raivataan määräysten vastaisesti, kemeratuki voidaan periä takaisin. Mutta jos työnantaja jättää palkat ja verot maksamatta, yhteiskunta maksaa silti iloisesti kemeratuet.”

Evijärveläisen Vertasen työpaikalla UPM Silvestalla töitä on toistaiseksi riittänyt, vaikka kemerajärjestelmä kangertelee.

”Töitä näyttää riittävän kohtuullisesti, kun teemme monenlaista, esimerkiksi viljelyjä, joihin kemera ei vaikuta. Mutta metsänhoitoyhdistysten työntekijöiltä on tullut palautetta, että osassa yhdistyksiä on jouduttu lomauttamaan. Tilanne on todella hankala”,

Vertanen harmittelee, että keväällä asetettu kemeratukien osittainen hakusulku voi jäädä metsänomistajien mieliin kummittelemaan pitkiksi ajoiksi ja jarruttaa töiden tilaamista vielä senkin jälkeen, kun tilanne on normalisoitunut.

”Onhan tällainen harmillista, kun nyt olisi taimikonhoidossa parhaat ajat ja töistä saataisiin parhaat tulokset.”

Uudessa määräaikaisessa kemerassa on Vertasen mielestä kuitenkin hyviäkin puolia.

”Se, että taimikoiden varhaishoitoon on herätty, on sekä maanomistajien että yhteiskunnan etu.”