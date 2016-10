Puuliiton Nilosaari: PRT-Forestilla on nyt paikallisen sopimisen näytön paikka

Työntekijöiden etujärjestön Puuliiton puheenjohtaja Jari Nilosaari vetoaa PRT-Forestiin. Hän toivoo, että konserni näyttää mallia paikallisessa sopimisessa.

Nilosaaren mukaan PRT-Forest -konsernin on tehtävä kaikkensa, että siihen kuuluvan PRT-Wood Oy:n lakkauttaman Pyhännän sahan irtisanotut työllistyvät uudelleen ilman katkoksia työuraan ja lovia talouteen.

"Konsernilla on nyt paikallisen sopimisen näytön paikka. Toimenpiteet irtisanottujen tukemiseksi on laitettava liikkeelle viipymättä. Puuliitto on tarvittaessa valmis tukemaan prosessia", puheenjohtaja Nilosaari sanoo tiedotteessaan.

Hän kannattaa työntekijöitä paikallisesti edustavan Pyhännän puutyöväen ammattiosasto 237:n esitystä keinoista, joilla konserni voi tukea irtisanottuja. "Esitys on erinomainen ja toteuttamiskelpoinen."

Pyhännän sahalta on jäämässä vaille töitä 29 työntekijää ensi huhtikuun loppuun mennessä. Nilosaaren mukaan irtisanotuille pitää ennen muuta tarjota töitä konsernin sisältä.

"Irtisanotut on ensisijaistettava konsernissa avoinna olevia työpaikkoja täytettäessä. Uudelleensijoittumista voidaan irtisanomisaikana edistää hoitamalla sahalle aiheutuvat väliaikaiset työvuorojen täydennystarpeet esimerkiksi vuokratyövoimalla. Jos irtisanotut kuitenkin olisivat töitä vailla vielä irtisanomisajan päättyessä, pitää heidät asettaa odotettavissa olevien tulevien työpaikkojen jonon kärkeen."

Toisena keskeisenä keinona yrityksen on Puuliiton mukaan järjestettävä irtisanotuille ammatillista täydennys- ja uudelleenkoulutusta talon sisällä ja sen ulkopuolella.

"Konserni pitää sisällään laajan kirjon erilaisia työtehtäviä ja toisaalta Pyhännällä ja sen lähialueilla toimii verrattain runsaasti muuta teollisuutta. Ammattitaitoa terästävällä koulutuksella voidaan tehostaa irtisanottujen sijoittumista konsernissa ja avoimilla markkinoilla."

Onnistumisen mahdollisuudet ovat Nilosaaren arvion mukaan hankalasta tilanteesta huolimatta tavallista paremmat.

"PRT-Forest -konserni on koko historiansa ajan pitänyt työllisyyden näkökulman vahvasti esillä sen merkitystä yhtenä yrityksen arvona korostaen. Siitä näkökulmasta tarkasteltuna irtisanottujen työstä työhön siirtymisen mahdollistavan väylän rakentamisen ei pitäisi olla erityinen ongelma."