Puutuoteala palvelee rakennusteollisuutta entistä paremmin

Suomeen on syntymässä vahva rakennusteollisuutta palveleva puurakentamisen klusteri. Se hakee markkinaosuuksia muilta materiaaleilta. Näin näkee Puutuoteteollisuus ry:n puheenjohtaja Esa Kaikkonen.

"Tästä kertoo puuelementtien ja moduulien valmistajien määrän vahva kasvu ja uuden puurakentamisen tuoteosia valmistavan väliteollisuuden synty. Olemme saaneet uusia yrittäjiä alalle ja myös pääomasijoittajat ovat kiinnostuneet alasta, mikä kertoo luottamuksen kasvusta koko toimialaa kohtaan."

Kaikkosen mukaan toimialalla on meneillään rakenteellinen uudelleenjärjestäytyminen, missä yritysten roolit selkeytyvät.

"Suuret toimijat tuottavat materiaalia ja ratkaisuja tuoteosia valmistaville jatkojalostajille. Puurakentamisen kasvun ja uskottavuuden kannalta on välttämätöntä, että alalle tulee uusia ratkaisuja ja toimijoita, koska loppuasiakas haluaa aina vaihtoehtoja ja sitä kautta kilpailua", painottaa Kaikkonen Terve kunta rakentuu puulle - tapahtumassa Helsingissä perjantaina.

Kaikkosen mukaan puutuoteteollisuuden ei pitäisi nähdä toisia puutuotetoimialalla toimivia niinkään uhkana omalle asemalle, vaan toimialan pitäisi katsoa enemmänkin sitä, miten markkinaosuutta saadaan otettua muilta rakentamisen materiaaleilta.

"On hyvä, että tarjolla on puurakentamisen tuotteita ja ratkaisuja erilaisiin puurakentamisen järjestelmiin. Kun on kysyntää, tulee tarjontaa ja se on nyt voimakkaasti kasvamassa uusien yritysten myötä. Meidän tehtävä on tuottaa sellaisia ratkaisuja ja tuotteita, jotka ovat kilpailukykyisiä ja joihin luotetaan."