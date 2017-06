Raaseporiin huomattavan suuri yksityinen luonnonsuojelualue

Raaseporiin on perustettu Uudenmaan suurin vapaaehtoisesti rauhoitettu yksityinen luonnonsuojelualue. Alueen koko on 250 hehtaaria, kun yleensä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa (Metso) suojellut kohteet ovat keskimäärin 10 hehtaarin kokoisia.

"Näin suuren yhtenäisen metsäalueen suojeleminen on Uudellamaalla harvinaista", sanoo ylitarkastaja Jani Seppälä Uudenmaan elykeskuksesta.

Usein suojelualueet ovat pieniä ja pirstaleisia.

Uusi suojelualue on kangasmetsää, jossa on karuja männiköitä, kallioita ja soita. Pieniä osia on ollut aiemmin myös talouskäytössä.

"Uudellamaalla on hyväksyttävä, että näin laajoja alueita koskematonta metsää ei ole enää saatavilla suojeluun. Pysyvän suojelun ansiosta taimikot saavat jatkossa rauhassa kehittyä ja eri lajeilla on tilaa levittäytyä", Seppälä toteaa.

Suojelualue jää maaomistajan omistukseen.

Metso-ohjelmassa yksityiset metsänomistajat voivat vapaaehtoisesti suojella ja hoitaa metsiensä luontoarvoja. Suojelusta maksetaan korvaus.

Metso-ohjelma on aloitettu vuonna 2008 ja tähän mennessä sen avulla on Uudellamaalla suojeltu yhteensä noin 3 500 hehtaaria ja valtakunnallisesti yli 48 000 hehtaaria.

