Rauli puhalsi nurin 3–5 miljoonan euron puut

Lauantain aikana riehunut Rauli-myrsky aiheutti 3–5 miljoonan euron puustovahingot, arvioi Suomen metsäkeskus.

Myrskytuulet riepottelivat metsiä koko maassa lukuun ottamatta Pohjois-Suomea Oulun tasolta ylöspäin.

"Tuuli kaatoi yksittäisiä puita tai muutaman puun ryhmiä. Pääsääntöisesti kaatuneet puut ovat aukeiden alueiden ja mäkien etelä- ja länsisivuilla sekä sähkölinjojen varsilla. Laaja-alaisia yhtenäisiä tuhoja ei tapahtunut lukuun ottamatta Kiimingissä, Oulusta noin 27 kilometriä Kuusamoon päin sattunutta syöksyvirtausta", Metsäkeskus tiedottaa.

Syöksyvirtaus liittyi ilmeisesti ukkoseen.

Kiimingissä sattuneen tuhon laajuudeksi arvioidaan 1 000 kuutiota ja vahingoittuneen puuston arvoksi noin 40 000 euroa. Koko maassa vahingoittuneen puuston määrä on Metsäkeskuksen arvion mukaan todennäköisesti 60 000–150 000 kuutiometriä.

Vuonna 2011 Tapani-myrsky kaatoi puustoa noin 3,5 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäkeskus muistuttaa, että metsätuholaki velvoittaa korjaamaan metsästä vahingoittuneet kuuset, jos niitä on yli kymmenen kuutiometriä hehtaaria kohden. Männyllä vastaava raja-arvo on 20 kuutiometriä hehtaarilla. Hyönteistuhoriskejä on erityisen tärkeä ehkäistä kuusikoissa, joita kirjanpainajat vaivaavat jo ennestään.

Kaatuneet lehtipuut ja pienet määrät havupuita voi Metsäkeskuksen mukaan jättää metsään lisäämään luonnon monimuotoisuutta.

Myrskypuiden korjuu on perusteltua jättää ammattilaisen tehtäväksi, Metsäkeskus toteaa.

"Paras vaihtoehto on koneellinen puunkorjuu. Myös tarpeetonta liikkumista myrskytuhoalueella on vältettävä. Erityisesti on huolehdittava, etteivät lapset mene leikkimään myrskytuhopuiden tai niiden juurakoiden läheisyyteen. Metsää tuhoalueella omistavan kannattaa olla yhteydessä metsänhoitoyhdistykseen, metsäpalveluyrittäjään tai metsäyhtiöön jatkotoimia varten."

