Rikkooko halkopinosi oikeasti lakia? Asiantuntija vastaa

Monet mediat uutisoivat keskiviikkona, että seinää vasten pinottu halkopino saattaa olla laitoin. Rakentamis- ja säilytystuotteita myyvän yrityksen tiedotteen pohjalta tehdyissä jutuissa kerrottiin, että "pelastuslain määräykset puiden ulkosäilytykselle ovat tiukat. Tulipalon sattuessa väärin säilytetyt puut voivat alentaa vakuutusyhtiön maksamia korvauksia."

"Rakennusten paloturvallisuudesta annetaan määräyksiä Pelastuslain yhdeksännessä pykälässä", tiedotteessa sanotaan.

"Helposti syttyvää materiaalia ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä. Siinä missä turvalliseksi etäisyydeksi halkojen säilytykselle on määritelty kahdeksan metriä asuinrakennuksesta, talon sisälle saa tuoda enintään puoli kuutiota polttopuuta. Poikkeuksena niiden paloeristetty säilytystila."

Suomen pelastusalan keskusjärjestön turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino kertoo, että uutisessa on jonkin verran perää.

"Polttopuut ovat pelastuslain kohdalla tulkinnanvarainen asia. Niillä on eri rooli talon sisä- ja ulkopuolella: talon ulkopuolella ne voivat johtaa tuhopolton riskiin. Esimerkiksi jätteitä ja roskia ei saa säilyttää liian lähellä rakennuksia, koska ne ovat selkeitä ilkivallan kohteita:"

Kun pelastuslaissa puhutaan asunnon sisätiloissa säilytettävästä "helposti syttyvästä materiaalista", sillä tarkoitetaan erityisesti pelastustyöhön vaikuttavia ja sitä vaikeuttavia aineita, kuten palavia nesteitä tai kaasuja tai esimerkiksi ilotulitteita.

"Lähtökohta näihin on toisenlainen kuin ulkotilojen kohdalla, pelastuslain samassa lauseessa on monta näkökulmaa. Polttopuut eivät tulipalossa reagoi yllättävästi niin kuin esimerkiksi bensiini tekee. Ne eivät ole samanlainen riski pelastustyölle kuin juuri palavat nesteet", Leino kertoo.

Entä saako sisätiloihin todellakin tuoda vain puoli kuutiota polttopuuta? Monillahan on jo sisällä useampi kuutio esimerkiksi puisia huonekaluja?

"Puolen kuution kohdalla ollaan jo tukevasti tulkitsemassa määräyksiä ja se kuulostaa kaukaa haetulta. En tiedä, missä tämä puoli kuutiota helposti syttyvää aihetta olisi määritelty, se vastaa ehkä nestekaasupulloa", Leino kertoo.

"Se, onko sisällä enemmän vai vähemmän polttopuuta, ei juuri vaikuta tilanteeseen. Jo sisustus saa tulipalossa täyden tuhon aikaan."

Halkojen säilytyksestä kannattaakin Leinon mukaan kysyä palotarkastajalta, joka voi ottaa asiaan kantaa juuri kyseisen kiinteistön kohdalta. Vakuutusyhtiöiden maksamiin korvauksiin halkopinoilla on hänen mukaansa harvoin vaikutusta.

"Vakuutussopimuksissa on käytännössä se pieni präntti, jossa todetaan paloturvallisuuden laiminlyönnin olevan peruste evätä tai pienentää korvausta. Käytännössä syy-seuraussuhteiden näyttäminen on kimuranttia: on osoitettava, että halot ovat vaikuttaneet palon syttymiseen", Leino kertoo.

"Näyttökynnys on niiden osalta osoittautunut korkeaksi. Kodinkoneen jättäminen päälle, kun itse poistuu kiinteistöstä, on jo suurempi riski. Esimerkiksi pesukoneen rikkoutuminen voi sytyttää tulipalon."