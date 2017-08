Sahoja trimmataan nyt vireeseen – Kiinan vienti pitää tukkikaupan vauhdissa

Eteläpohjalaisen Isojoen Sahan tukkikenttä on muutaman viikon ajan ollut tyhjää täynnä, mutta jo ensi viikolla metsäkoneet palaavat savotoille ja alkavat kaataa tehtaalle syksyn tarpeisiin uutta raaka-ainetta.

Isojokelaisen yrityksen kesäseisokki on tänä vuonna tavanomaista pitempi, kuukauden mittainen. Syynä on laiteinvestointi. Tehtaalla huhkivat paraikaa asentajat, jotka rakentavat uutta sahatavaran lajittelulinjaa. Kesäseisokkien aika on tehtaille otollinen investointien ajankohta.

"Investoinnin myötä pystymme lisäämään tuotantoa 10–15 prosentilla", kertoo metsäpäällikkö Mikko Peltoniemi Isojoen Sahalta.

Tulevasta puukauppasyksystä Peltoniemi odottaa vilkasta.

”Tällä alueella myydään perinteisesti syksyllä paljon puuta.”

Saha käyttää sekä kuusta että mäntyä.

”Vientimarkkinoilla tulee edelleen olemaan painotus kuusella. Kiina on viime aikoina auttanut paljon suomalaista sahateollisuutta, ja sinne menee pääosin kuusta”, kertoo yhtiön myyntipäällikkö Markku Hakamäki.

Isojoen Sahan tuotannosta 75 prosenttia myydään vientiin.

Peltoniemen mukaan Suupohjan alueella ja Pohjois-Satakunnassa käydään tukista kovaa kisaa, mutta puuta on tullut tänä vuonna myös hyvin tarjolle.

Myös metsänomistajien yhdistyksissä odotetaan syksyn puukaupan käynnistyvän vilkkaana. Etenkin kuusitukilla kauppa käy, arvioi metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeen johtaja Eija Vallius.

"Havukuidun ja koivukuidun kysyntä on tällä alueella ollut ihan hyvä. Sitä toivoisin, että kuitupuun kysynnän lisääntyminen näkyisi myös hinnoissa isompana korotuksena."

Puumarkkinoiden suurin epävarmuus liittyy Valliuksen mukaan mäntytukin kysyntään.

"Tosin mäntytukin kaupan piristymisestä näkyi ennen kesälomia jo hieman merkkejä."

Tänä vuonna puusta on maksettu keskimäärin aavistuksen korkeampia hintoja kuin viime vuonna. Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan mäntytukin keskimääräinen kantohinta oli kesäkuussa 54,9 euroa kuutiometriltä ja kuusitukin 57,7 euroa kuutiometriltä.

Vuonna 2016 yksityismetsistä ostetun tukin kantohinnat olivat männyllä keskimäärin 53,3 euroa ja kuusella 55,3 euroa kuutiolta.

Kesäkuun keskihinta pystykaupalla myydyllä mäntykuidulla oli 16 euroa kuutiolta ja kuusikuidulla 18,2 euroa kuutiolta.

Valliuksen mielestä tämän kesän hinnat vastaavat yleisiä odotuksia.

"Vaikka totta kai metsänomistajan näkökulmasta hinnat voisivat parempiakin olla. Nousu on ollut maltillista eikä mitään korkeita hintapiikkejä ole odotettavissa. Hyvä puumarkkinatilanne on metsänomistajan kannalta aivan erinomainen asia."

Pohjoispohjalaisen metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan johtaja Juha Rautakoski odottaa tulevalta syksyltä ennen kaikkea lisäystä kuitupuun kysyntään.

"Kuitupuun heikon menekin kanssa tällä seudulla tapellaan kuten varmaan koko Pohjois-Suomessa."

Toistaiseksi Keski-Suomeen valmistuvan Äänekosken jättitehtaan puuntarve ei ole Rautakosken mukaan näkynyt yhdistyksen alueella.

"Varmaan realismia on, että vaikutus alkaa näkyä vuoden loppua kohti mentäessä ja ensi vuonna. Kuitukauppa on kohtuullisesti käynyt tänäkin vuonna, mutta heikko kysyntä näkyy alhaisina matelevissa hinnoissa."

Rautakoski kertoo, että ensi viikolla yhdistyksen väki on palannut kesälaitumilta ja sen jälkeen työmailla on taas täysi hönkä päällä.

Monilla sahoilla lomakausi päättyy niinikään ensi viikolla. Esimerkiksi Stora Enson tehtaalla Lappeenrannan Joutsenossa sahaus käynnistyy ensi viikon puolivälissä, kertoo tehdaspäällikkö Jarkko Nevalainen.

"Puiden vastaanotto käynnistyy meillä tällä viikolla, viikkoa aikaisemmin kuin sahaus."