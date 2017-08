Sahojen vienti kasvoi – suomalaiset surkuttelevat, ruotsalaiset hehkuttavat

Sahatavaraa vietiin Suomesta alkuvuoden aikana tammi–toukokuussa kiihtyvään tahtiin ulkomaille, kertovat Sahateollisuus ry:n tilastot. Viennin määrä oli yli 3,7 miljoonaa kuutiota, mikä on viisi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Suurimmat ostajamaat olivat Kiina (810 000 kuutiota), Egypti (480 000 kuutiota) ja Japani (387 000 kuutiota). Kiinan vienti kasvoi lähes 70 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Sahateollisuus ry valittaa kuitenkin, että muun muassa vahva euro ja kustannustaso painavat suomalaissahojen taloutta.

"Raaka-ainekustannukset ovat nousseet huomattavasti enemmän kuin sahatavaran hinta. Etenkin männyssä hintojen epäsuhta on pahimmillaan 2000-luvulla. Saha- ja selluteollisuuden tuloksentekokyvyn ero kasvaa edelleen, kun raaka-aineen hintapaineet kohdistetaan vain tukkiin", yhdistys arvioi tiedotteessaan.

Kuusisahatavaran viennin määrä kasvoi reippaasti, 11 prosenttia. Hinta parani yhdellä prosentilla vertailujaksoon nähden. Mäntysahatavaran vientimäärä kasvoi prosentilla ja hinta putosi lähes 4 prosenttia, sahateollisuus kertoo.

Sahateollisuus on koonnut kalliin tukin lisäksi pitkän listan syitä siihen, miksi suomalaissahojen tilanne on vaikea. Egyptissä jatkuu kireä taloustilanne. Algerian vientiä haittaavat tuontirajoitukset. Euro on vahvistunut dollariin nähden, mikä syö Kiinan, Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän kauppojen kannattavuutta. Konttirahdit ovat kallistuneet. Sivutuotemarkkina on heikko, ja europarlamentin ympäristövaliokunnassa esitetty bioenergialinjaus tekisi toteutuessaan purusta ja kuoresta pysyvästi jätettä.

"Ruotsissa sahat ovat pystyneet tekemään viimeisen kahden vuoden aikana runsaat kolme prosenttiyksikköä parempaa liiketulosta kuin suomalaiset. Suomalaisten takamatka virolaisiin sahoihin on vieläkin suurempi. Venäläiset ovat kasvattaneet tuotantoaan ja kahmineet markkinaosuuksia heikon ruplan avulla. Kannattavuusero kilpailijamaihin selittyy pitkälti Suomen korkeilla raaka-ainekustannuksilla", yhdistys toteaa tiedotteensa päätteeksi.

Ruotsalaisten näkemys sahatavaran vientimarkkinoiden tilanteesta on varsin erilainen.

Dagens Industri -lehdessä haastatellut ruotsalaissahojen johtajat hehkuttavat vientimarkkinoiden vetävän erinomaisesti – alalla menee paremmin kuin kertaakaan aiemmin viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana.

"Nykyisenkaltaista kannattavuutta emme ole nähneet vuoden 2007 jälkeen. Vahva jakso on jatkunut syyskuusta lähtien", kertoo Vidan konsernijohtaja Santhe Dahl lehdelle.

SCA Timberin toimitusjohtaja Jonas Mårtensson puolestaan kertoo, että tilanne on poikkeuksellinen: sahatavaran kysyntä kasvaa samanaikaisesti Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa. Hänen mukaansa kysyntä on niin kovaa, ettei edes Suomessa ja Venäjällä lisääntyvä tuotanto pilaa kaupankäyntiä.

"Markkinat nielevät kaiken", hän toteaa.

