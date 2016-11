Salassa pidetty kumppani julkisuuteen: Kiinalainen Camce mukaan Kemijärven biojalostamohankkeeseen

Kemijärven biojalostamohankkeen kehitysyhtiö Boreal Bioref julkisti pitkään salassa pidetyn yhteistyökumppaninsa: kiinalaisen China Camc Engineeringin (Camce).

Pörssiyhtiö Camcen takana on Kiinan valtion kokonaan omistama yhtiö Sinomach, jolla on 60 prosenttia Camcen osakkeista.

Boreal Biorefin toimitusjohtaja Heikki Nivala kertoo, että Camcen kanssa allekirjoitettiin 11. lokakuuta Kemijärven biojalostamon suunnittelua ja rakentamista koskevat sopimukset. Nimet papereihin laitettiin Valko-Venäjällä Minskissä.

Minsk valittiin allekirjoituspaikaksi, koska Camce on mukana Valko-Venäjällä uudessa havusellutehtaassa, jota ajetaan parhaillaan ylös.

Svetlogorskissa sijaitsevan tehtaan vuosikapasiteetti on 440 000 tonnia eli se on jokseenkin samankokoinen kuin Kemijärvelle on suunniteltu. Päälaitteet tehtaaseen toimitti Andritz.

Nivalan mukaan Kemijärven hankkeen kustannuslaskelmissa on käytetty apuna Svetlogorskin tehtaan numeroita.

Camce on mukana myös Venäjälle Krasnojarskin alueelle kaavaillussa Siberwood LLC:n, kapasiteetiltaan 900 000 tonnin selluhankkeessa, johon lupasuunnittelu on tilattu Pöyryltä.

Minskissä allekirjoitetuissa sopimuksissa määriteltiin Nivalan mukaan Boreal Biorefin ja Camcen välinen työnjako suunnittelun, rakentamisen ja rahoituksen osalta sekä yhteistyötä koskevat muut ehdot.

"Tavoitteena on edetä yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti niin, että investointipäätös voidaan tehdä ensi vuoden loppuun mennessä, jolloin tuotanto voi alkaa vuoden 2020 aikana", Nivala sanoo.

Kemijärven biojalostamo olisi ensimmäinen Camcen iso investointi EU-maissa. Se maksaisi 780 miljoonaa euroa.

"Uskon, että jatkossa Camce voi hyödyntää Kemijärveltä saatavaa kokemustaan muun muassa muissa EU:n alueella toteutettavissa hankkeissa", Nivala toteaa.

Kemijärven biojalostamo on jo toinen kiinalaisten kaavailema jättihanke Lapissa.

Kiinalainen Kaidi suunnittelee Kemiin biojalostamoa, joka valmistaisi puuperäistä biodieseliä ja -bensiiniä yhteensä 200 000 tonnia vuodessa. Investointi maksaisi lähes miljardi euroa.

Sekä Kemijärvellä että Kemissä puuta tarvittaisiin kummassakin reilusti yli kaksi miljoonaa kuutiometriä. Kummankin tehtaan ympäristölupahakemuksissa varaudutaan liki kolmeen miljoonaan puukuutiometriin.

Kaidi pyrkii tekemään investointipäätöksen niin, että biojalostamo pyörisi jo 2019.

Kaidin päätökset eivät vaikuta Nivalan mukaan Kemijärven biojalostamon suunnitelmaan tai aikatauluun. Hän ei näe hankkeiden kilpailevan puuraaka-aineesta, koska Kemissä liikenteen polttonesteiden valmistukseen käytettäisiin lähinnä energiapuuta, korjuutähteitä ja metsäteollisuuden sivuvirtoja, Kemijärvellä puolestaan kuitupuuta ja sahoilta kertyvää haketta.

"Pyrimme tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa eikä Kaidi poikkea siinä mielessä mahdollisista yhteistyökumppaneista", Nivala sanoo.

Puuhankinnasta Kemijärvellä puunhankinnasta vastaisi Nivalan mukaan oma metsäosasto.

"Puuhankinnassa meitä kyllä kiinnostavat alueella toimivat sahat."

Luonnollinen yhteistyökumppani olisi Keitele Group, jonka saha ja liimapuutehdas toimivat suunnitellun biojalostamon vieressä Stora Enson lopetetun sellutehtaan tontilla. Toinen sopiva kumppani olisi Pölkky Oy, jolla on kaksi sahaa Kuusamossa.

Camce omistaisi Kemijärven tehtaasta yli puolet. Camcen lisäksi yhtiöllä olisi useita merkittäviä omistajia, jotka toisivat omaa pääomaa yhtiöön. Omistusrakenteesta ei Nivalan mukaan ole toistaiseksi muuta kerrottavaa, koska neuvottelut ovat kesken.