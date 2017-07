Satoja turisteja evakuoitu lomakohteesta Sisiliassa maastopalojen takia

Sisiliassa satoja turisteja on evakuoitu rantakohteesta maastopalojen takia, uutisoi muun muassa brittilehti Telegraph. Arviolta 700 turistia on evakuoitu varatoimena Trapanin kaupungin lähettyvillä sijaitsevasta lomakohteesta Calampisosta. Alue sijaitsee Sisilian saaren luoteisnurkassa.

Eteläisessä Italiassa riehuu tällä hetkellä useita maastopaloja. Italialaisen uutistoimisto Ansan mukaan pelastusviranomaisilla on ollut tiistai-illan jälkeen yhteensä reilut 1 100 maastopaloon liittyvää tehtävää koko maassa.

Eniten tehtäviä oli Sisilian alueella ja toiseksi eniten eteläisen Apulian alueella. Twitteristä löytyy kuvia myös Napolin kainalossa sijaitsevan Vesuviuksen rinteillä riehuvasta maastopalosta.

Brittilehti The Iindependent uutisoi, että myös Vesuviuksen paloalueelta on evakuoitu asukkaita turvaan. Palomiehet yrittävät estää palon leviämisen alueelle, johon on ajettu jätemaata. Sen syttyminen voisi vapauttaa ilmaan vaarallisia kaasuja.

Yle kertoo, että taustalla on kuukausia jatkunut sateiden vähäisyys Italian eteläosissa.