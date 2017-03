Shinshowan konkurssista jää metsänomistajille suuret saatavat

Haukiputaalla toimiva Shinshowa Finland –sahayhtiö on mennyt konkurssiin. Sekä yhtiölle puuta myynteiltä metsänomistajilta että metsänhoitoyhdistyksiltä jää suuret saatavat.

"Tämä on paikallisesti hyvin ikävä asia. Olen todella pahoillani yhtiölle puuta myyneiden metsänomistajien puolesta", toteaa toiminnanjohtaja Mikko Harju Oulun seudun metsänhoitoyhdistyksestä.

Harjun mukaan metsänomistajat ovat myyneet yhtiölle puuta kaikilla kauppatavoilla. Heidän saatavansa ovat huomattavat.

Suurimmat yksittäiset saatavat ovat kymmeniä tuhansia euroja.

"Metsänhoitoyhdistys vastaa isännille korjuupalvelun kautta menneistä tukeista. Sen lisäksi pesästä yritetään saada takaisin kaikki mitä mahdollista ja metsänhoitoyhdistys on vakuuttanut omat kauppansa."

Harju odottaa, että rahojen takaisin saannista pesästä ja vakuutuksen kautta muodostuu pitkä prosessi.

Shinshowan puunkäyttö oli viime vuonna noin 80 000 kuutiota. Saha on japanilaisomisteinen ja sillä on käytössä omat tukkimitat.

"Shinshowa on ollut sikäli hyvä ostaja, että yhtiö on ottanut tukin tarkasti talteen ja se on pitänyt yllä hintakilpailua. Nyt metsänomistajat saavat maksaa siitä katkerasti."

Metsänhoitoyhdistys on tehnyt sahan kanssa kauppaa 16 vuotta. Harjun mukaan sahan maksut ovat olleet lähes säännöllisesti vähän myöhässä, mutta kyselyjen jälkeen maksut ovat tulleet, joten maksuviiveisiin oli ehditty tottua.

Harju laskee, että sahan konkurssi näkyy metsänomistajille myös pitkällä tähtäyksellä. Kilpailu tukista on jatkossa vähäisempää, mikä painaa kantohintoja.

Sahakonkurssi iskee paikkakunnalle muutenkin kipeästi. Sahalta jää työttömäksi noin 50 työntekijää, minkä lisäksi yrittäjiä jää ilman töitä.