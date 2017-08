Skaala hakeutuu yrityssaneeraukseen – jatkorahoituksesta neuvotellaan

Eteläpohjalainen ikkuna- ja ovivalmistaja Skaala Group ja sen suomalaiset tytäryhtiöt hakeutuvat yrityssaneeraukseen.

Käräjäoikeuden odotetaan tekevän päätöksen saneerausmenettelyn aloittamisesta lähiviikkoina. Osana yrityksen tervehdyttämistoimia konsernin ruotsalainen tytäryhtiö Skaala Fönster och Dörrar AB haetaan konkurssiin.

Yritys kertoo, että yrityssaneerauksen tavoitteena on Skaalan taloudellisen tilan tervehdyttäminen sekä brändin ja tuotannon tulevaisuuden turvaaminen. Maksuvaikeuksilla on jo tähän mennessä ollut henkilöstövaikutuksia, mutta tarkemmat vähennystarpeet selvitetään osana yrityssaneerausta.

Viime viikolla muun muassa eläkevakuutusyhtiö Varma haki Skaalan tytäryhtiötä konkurssiin yli miljoonan euron maksamattomien saatavien vuoksi.

”Saneerauspäätös Skaalan Suomen liiketoimintojen osalta oli tehtävä, jotta pystymme vakauttamaan toimintamme. Tiedämme, että saneeraukseen hakeutuminen aiheuttaa vaikeuksia alihankkijoillemme ja olemme tästä erittäin pahoillamme. Uskomme saneerauspäätöksemme turvaavan pitkällä aikavälillä kuitenkin velkojien, alihankkijoiden ja työntekijöiden aseman parhaiten,” toteaa toimitusjohtaja Markku Hautanen.

Osana yrityssaneerausta Skaala-konserniin neuvotellaan uutta rahoitusta. Yhtiön mukaan rahoitusjärjestelyissä on päästy eteenpäin, ja tavoitteena on saada tuotanto käyntiin asteittain alkaneen viikon loppupuolelta lähtien. Skaalan mukaan rahoituksesta on saatu sijoittajalta tarjous.

"Mikäli konserni saa riittävän nopean rahoituksen heti menettelyn alettua tuotanto on mahdollista palauttaa normaaliksi syyskuun 2017 aikana", yhtiö suunnittelee.

Skaala on Kauhavan kaupungin suurin teollinen työnantaja.