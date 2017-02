Sujuvuutta savotoille

Koneviesti kokeili Ravenin traktorikäyttöistä Deluxe-mallia, joka oli varustettu hydraulitoimisella Hakkilift-puunnostimella. Raven on tarkoitettu halkaisijaltaan enintään 30 sentin puille ja valmiin polttopuun suurin pituus on 50 senttiä.

Pilkekoneessa on kolme eri varustelutasoa: Basic, Standard ja Deluxe. Basic-mallissa on vetävä syöttörulla, Standard ja Deluxe on puolestaan varustettu mattosyötöllä. Poistokuljetin on Basic- ja Standard-malleissa kiilahihnavedolla, Deluxe on varustettu kääntyvällä, hydraulivetoisella poistokuljettimella.

Ravenin tehontarpeeksi valmistaja ilmoittaa 20 hevosvoimaa. Deluxe-mallin saa myös sähkökäyttöisenä 5,5 kilowatin moottorilla.

Raven on pyritty suunnittelemaan siten, että kone olisi mahdollisimman yksinkertainen, häiriötön ja vaatisi vähän huoltoa.

”Tämän kokoluokan koneet ovat tyypillisiä yhteiskäytössä, jossa yksinkertaisuus ja toimintavarmuus ovat pitkän käyttöiän kannalta avainasemassa”, Maaselän Koneen myyntipäällikkö Veijo Kontro kertoo.

Raven on kuljetusasennossa kompakti paketti, mikä helpottaa koneen siirtoa tieajossa. Syöttö- ja poistokuljettimien asettaminen työasentoon vaatii oman vaivansa, mutta tarvittavien toimenpiteiden tekeminen nopeutuu opettelun jälkeen.

Kone on varustettu asiaankuuluvilla työturvallisuutta parantavilla suojilla. Katkaisupäätä suojaava metallinen verkkokupu nousee kaasujousien varassa kevyesti ylös, jolloin voidaan poistaa mahdollinen häiriö tai säätää esimerkiksi teräketjun kireyttä ja polttopuun pituuden määrittelevää vastelevyä. Suojan ylös nosto pysäyttää koneen kaikki toiminnot, joten esimerkiksi vinoon menneen puun poisto on turvallista.

Verkkokuvun keskellä oleva kiinteä kaistale haittaa näkyvyyttä suoraan katkaisulaipalle, mutta toimii suojana lentävää purua vastaan ja parantaa huomattavasti työturvallisuutta, mikäli esimerkiksi katkaisulaipan teräketju katkeaa.

Melutasoksi koneen käyttäjän korvan vieressä mitattiin noin 90 desibeliä, joten kuulonsuojainten käyttö on välttämätöntä.

