Suomen Metsästäjäliiton hallitus erosi – Ex-puheenjohtaja Lauri Kontro:"Kova linja voitti maltillisen"

Suomen Metsästäjäliiton hallitus on eronnut puheenjohtajansa Lauri Kontron johdolla. Hallitus sai äänestyksen jälkeen epäluottamuslauseen Porissa pidetyssä liittokokouksessa lauantaina.

Ennen äänestystä hallituksen Kontro ilmoitti, että jos epäluottamuslause tulee, hän eroaa.

"Näin sääntöjen mukaan kuuluu toimia. Hallitus ei voi toimia ilman luottamusta", hän kommentoi.

Epäluottamusäänestys ei tullut Kontrolle yllätyksenä. "Liitossa on ollut oppositio, joka on kritisoinut hallitusta. Hallitus on päätöksissään ja toimissaan ollut yksimielinen."

Erimielisyydet ovat koskeneet riistapolitiikkaa, mutta sen tarkemmin Kontro ei halua asiaa kommentoida.

"Kova linja voitti maltillisen."

Hallitus on ajanut maltillista, yhteistyöhakuista linjaa. Kontron mukaan liitolla on hyvät suhteet valtiovaltaan ja jäsenistöön. "Joka suuntaan", eronnut puheenjohtaja tarkentaa.

"Jäsenistö on nyt ihmeissään, että mitä ne herrat tappelee."

Liittokokouksessa annettiin noin 1 400 ääntä, joista 800 vaati hallitukselle epäluottamusta ja 600 kannatti luottamusta.

Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies kertoo hallituksen eron olleen yllätys. "Toimenpiteenä poikkeuksellinen."

Tämä on iso järjestö ja sen sisällä on monia eri mielipiteitä, hän tyytyy kommentoimaan luottamuspulan taustoja.

Ylimääräinen liittokokous valitsee liitolle uuden hallituksen 30.12.

Kontron kausi puheenjohtajan olisi päättynyt ensi syksynä. Hänelle pestin loppuminen ennen aikojaan ei ole pettymys vaan pikemminkin helpotus. "Tehtävä työllistää todella paljon."

Sen sijaan liiton puolesta harmittaa, Kontro kertoo. Hän toivoo, että liitto ja sen jäsenet eivät kärsi Porin liittokokouksen jälkimainingeissa.

"Liitto on tunnustettu yhteistyökumppani, jolla on hyvät suhteet riistahallintoon ja poliittisiin päättäjiin. Sillä on Brysselissä oma edunvalvoja, jolla on suorat kontaktit komissioon ja parlamenttiin."

Lisäksi liitto on ollut näkyvässä roolissa sekä eurooppalaisessa että pohjoismaisessa metsästäjäjärjestössä.

"Toivon, että tulevat ratkaisut ovat sellaisia, että hyvä toiminta säilyy."

Iltalehden mukaan Metsästäjäliiton sisällä on ollut henkilöristiriitoja, jotka ovat huonontaneet työilmapiiriä.

"Henkilöiden välisiin ristiriitoihin hallitus ei ota kantaa. Hallitus on valvova ja strateginen elin."

Lauri Kontro on toiminut Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittajana.

Metsästäjäliiton hallituksen erosta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.