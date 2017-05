Suomen suurin metsäkoneyritys voitti UPM:n korjuu-urakat Kymenlaaksossa

UPM:n puunkorjuu Kymenlaaksossa siirtyy hämeenlinnalaiselle Metsäkonepalvelu Oy:lle syyskuusta alkaen.

Uusi pääurakoitsija valikoitui kilpailutuksen kautta. Metsäkonepalvelu Oy vastaa tähän asti jo UPM:n urakoista Kanta-Hämeessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Metsäkonepalvelu on Suomen suurin yritys alallaan, metsäkoneita on Suomessa 55 ja Ruotsissa 15. Työntekijöitä on yli 110.

"Kyseessä on iso kokonaisuus ja samalla iso haaste. Mitään muukalaislegionaa emme ole paikalle marssittamassa. Tuomme toiminnanohjaukseen oman toimintamallimme, mutta varsinaiseen työhön metsässä pyrimme rekrytoimaan paikallisia työntekijöitä", toimitusjohtaja Timo Tolppa sanoo Metsäkonepalvelun tiedotteessa.

Kouvolan Sanomien mukaan Kouvolan seudun puunkorjuuyritykset ovat huolissaan muutoksen vuoksi. Aikaisempi UPM:n pääurakoitsija Kymenlaaksossa oli Five Forest Service Valkealasta.

Metsäkonepalvelu korjaa jatkossa UPM:lle vuosittain miljoona kuutiota puuta, tähän asti määrä on ollut 700 000 mottia.

Metsäkonepalvelu rekrytoi parhaillaan uusia kuljettajia sopimuksen takia. Haussa on myös aliurakoitsijoita.

Kouvolan Sanomat: UPM:n puunkorjuun isäntä vaihtuu: Kymenlaakson metsäkoneurakoijat tyhjän päällä