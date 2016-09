Suuri Savotta jätti poliisille esitutkintapyynnön metsäyhtiöiden kartellitarjouksesta

Suuri Savotta -kanneryhmä jätti tänään poliisille esitutkintapyynnön metsäyhtiöiden metsänomistajille antamasta tarjouksesta, kanneryhmän tiedote kertoo.

Tarjouksessa metsäyhtiöt ilmoittivat, että syyskuun loppuun mennessä vahingonkorvauskanteesta luopuvan metsänomistajan pitää maksaa metsäyhtiöille oikeudenkäyntikuluja 4 300 euroa. Samalla metsäyhtiöt kertoivat, että yhtiöiden oikeudenkäyntikulujen todellinen määrä on tällä hetkellä suurempi.

Suuri Savotta -kanneryhmä katsoo, että metsäyhtiöt ovat loukanneet vahingonkorvauksia metsäyhtiöiltä vaativien metsänomistajien oikeuksia.

"Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Pelkkä muodollinen oikeus päästä tuomioistuimeen ei riitä, vaan yhteiskunnan on taattava kansalaisille myös toisasiallinen mahdollisuus saada oikeutta. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti on perusoikeus."

"Tätä oikeutta kantajat katsovat loukatun, kun heille on esitetty kartellin tunnustaneiden, tuomittujen pörssiyhtiöiden taholta ´tarjous´ laillisen oikeudenmukaisen korvausvaadekanteensa poisvedosta maksua vastaan", Suuren Savotan tiedotteessa todetaan.

Suuren Savotan vetäjä Reijo Lahtonen huomauttaa, että kantajat ovat maallikoita, joten tarjouksen sisältöä on tarkasteltava siltä pohjalta, millaisena kantaja on sen kokenut: "Käskynä vetäytyä laillisesta oikeusprosessista tuhansien eurojen maksua vastaan ja näin välttyä odotettavissa olevilta huomattavasti suuremmilta taloudellisilta uhkilta."

Hän viittaa, että tarjouksessa annetaan ymmärtää todellisten, odotettavissa olevien oikeudenkäyntikulujen olevan huomattavasti suuremmat, mikäli kantaja ei nyt vetäydy.

"Tämä on tulkittu kantajien keskuudessa kiristykseksi", Lahtonen sanoo

Taloudelliset resurssierot huomioiden tarjousta halutaan Lahtosen mukaan tarkasteltavan myös törkeän kiristyksen näkökulmasta, jonka yritys jo yksistään on tuomittavaa.

”Keskusteltuani vähintään sadan kantajan kanssa, katsoimme parhaaksi saattaa asian tarkastelu poliisiviranomaisen kontolle ja näin välttää huoltamoilla ja keskustelupalstoilla vellova keskustelu epäoikeudenmukaisuudesta. Ei tässä ketään hutkita vaan tutkitaan”, Lahtonen sanoo.