T&T: Tekesin päällikkö kritisoi hallitusta: "Biotalous on jäänyt epämääräiseksi sellunkeiton maksimoinniksi"

Tekniikka & Talous kertoo, että Tekesin cleantechista vastaava ohjelmapäällikkö Jyri Arponen pitää Suomen hallituksen tavoittelemaa selluvetoista biotaloutta matalan jalostusarvon liiketoimintana. Se ei mahdollista korkeamman arvon innovaatiotoimintaa eikä pitkäaikaista kasvua.

"Biotalous on jäänyt hyvin epämääräiseksi sellunkeiton maksimoimiseksi", lehden haastattelema Arponen arvioi.

Arponen huomauttaa biotalouden lyhytnäköisestä metsänkäytöstä, joka pohjautuu vain energiapuuhun ja selluun. Tilalle hän ehdottaa kiertotaloutta Suomen kestävän kasvun visioksi.

"Puuperäisen materiaalin energiahyötykäyttö ei ole biotalouden innovaatio", Arponen tähdentää.

Tästä asiasta kertoi myös Etlan viimesyksyinen raportti, jonka johtopäätöksessä todetaan, että biotaloudesta ei ole odotettavista suomalaisen talouden veturia ainakaan lyhyellä aikavälillä.

"Biotalous ei mahdollista sellaisenaan uusien innovaation syntymistä eikä yhdistä taloudellisen kasvun, työpaikkojen syntyä taikka kestävän kehityksen tavoitteita keskenään", Arponen painottaa.

T&T kertoo myös, että helmikuussa julkaistu PTT:n raportti totesi, että tuotannon lisääminen ja jalostusarvon nostaminen suhteessa käytettyyn puun määrään eivät toteudu ilman merkittäviä muutoksia tuotannon rakenteessa. Myös teollisuuskäytön tuottavuus on laskussa.

"Yleisestä biotaloushöpinästä on päästävä irti. Biotaloudelle on määriteltävä selkeät tulevaisuuden kasvualueet ja liiketoimintaekosysteemit, samaan tapaan kuin digitaalisuuteen ja hyvinvointiin on syntynyt", Arponen ehdottaa.

"(Hallituksen) puoliväliriihessä tulisi selkeämmin määrittää, mitä biotaloudella tarkoitetaan ja miten siitä pyritään tekemään kasvua, jossa pk-sektori ja kansainvälinen kasvu ovat aidosti mukana."

Tekniikka & Talous: Tekesin Arponen: Suomessa pusketaan biotaloutta puulaput silmillä