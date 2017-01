Taimituhot lisääntyneet: Hirvet viihtyvät erityisesti rehevien maiden metsissä

Hirvet suosivat runsasravinteisia kasvupaikkoja. Siksi hirvet hakeutuvat mieluusti tuoreilla mailla kasvaviin taimikoihin.

Hirvien taimituhot ovat lisääntyneet huomattavasti tällä vuosituhannella. Suurin osa tuhoista tapahtuu talvikaudella. Koska hirvet ovat uskollisia talvilaitumilleen, tuhot toistuvat samoilla alueilla vuodesta toiseen.

Hirvet suosivat runsasravinteisia kasvupaikkoja, joissa on paljon hyvälaatuista ravintoa saatavilla.

Luonnonvarakeskuksen tutkijat ovat selvittäneet kasvupaikan ominaisuuksien ja hirvituhojen välistä yhteyttä. Tutkimus toteutettiin Lapissa, missä hirvituhot keskittyivät Lounais-Lapin ja Peräpohjolan liuskealueelle sekä Sallaan.

Tutkimuksen mukaan tuhot keskittyivät ravinteikkaan kallioperän alueille. Hirvet viihtyivät etenkin tuoreilla ja kuivahkoilla kasvupaikoilla.

Lapissa on aikanaan uudistettu entisiä kuusimaita männylle paremman tuotoksen vuoksi. Se ei ole sujunut täysin ongelmitta.

”Tulosten perusteella mäntytaimikoiden perustaminen entisille kuusimaaperille näyttää lisäävän alttiutta hirvituhoille”, toteavat tutkijat Teija Ruuhola, Ari Nikula, Vesa Nivala, Seppo Nevalainen ja Juho Matala.

Tutkijoiden mukaan nyt kerätty aineisto mahdollistaa alueiden hirvituhoriskien määrittämisen maaperän ja kallioperän perusteella.

Hirvituhojen määrä on kaksinkertaistunut 1990-luvun alun jälkeen. Hirvet ovat tuhonneet taimikkoa miljoonalla hehtaarilla. Kolmasosa vahingoista on vakavia. Viime vuosina vahinkoala on lakannut kasvamasta.

Hirvituhot ja niiden ennakointi alkaa vähitellen näkyä metsien puulajisuhteissa. Monin paikoin metsiä on tuhojen takia vaikea uudistaa männylle ja koivulle, joten kuusen viljely on nopeasti yleistynyt.

Kuusta on viljelty myös liian karuille kasvupaikoille. Sillä on viljelty myös maannouseman saastuttamia kasvupaikkoja, jotka olisivat vaatineet puulajin vaihtoa.