Talousvaliokunnan Turunen EU:n hiilinieluäänestyksestä: Uhattava EU-erolla

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (uv) tuomitsee rankasti ympäristövaliokunnan esityksen. Hän pitää hulluna, että Suomi joutuisi ostamaan päästökiintiöitä, jos aikoo käyttää metsiään.

"Suomen on oltava nyt tiukkana. Kysymyksessä on asia, josta voi tulla Suomelle vuosien saatossa miljardien lasku. Tämä epäoikeudenmukainen laskumalli on maamme kansantaloudelle kohtalonkysymys", Turunen painottaa.

Turusen mielestä Suomen on uhattava EU-erolla, jos kelkka ei käänny.

"Suomi on jo EU:lle nettomaksaja, Pariisin sopimuksesta aiheutuvan EU:n epäoikeudenmukaisen sisäisen taakanjaon uhri ja Brexitin kustannusten maksaja."

"Emme voi ottaa EU:sta kontollemme yhtään enempää samaan aikaan kun muut jäsenmaat luikkivat kuin koirat veräjistä", Turunen jatkaa.

