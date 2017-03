Tee se itse -mies kehitti selkäystävällisen ratkaisun tyvipöllien pilkkomiseen

Metsästä kertyy paksuja tyvipöllejä ja laholumppeja, jotka olisivat joutavaa puuta poltettaviksi, mutta painavien pöllien käsittely ei ole helppoa.

Pirkanmaan lounaisnurkassa Punkalaitumella asuva yrittäjä Eino Kokko tarvitsee paljon polttopuuta, ja hän innostui kehittelemään koneellisen ratkaisun paksujen tyvipöllien pilkkomiseen.

"Siitä tämä idea tuli, kun selkä ja niska ovat niin huonossa kunnossa, etten pysty paljon moottorisahaa käyttämään."

Hän rakensi traktorin kuormaimeen koneen, joka työntää pöllin teriä vasten, ja terät silpovat pyöreän puun neljään kappaleeseen.

"Tähän menevät 60-senttiset puut, mutta sitä voisi vielä kehittää ja rakentaa 80-senttisen sylinterin. Tässä on parisataa baria painetta", Kokko kertoo.

Tavalliset polttopuurangat hän pilkkoo sirkkelimallisella, tehdasvalmisteisella klapikoneella. Sinne hän lykkää myös tyvipölleistä halkaistut isot halot, jotta niistä tulee kätevän kokoisia.

Pöllien pituussuuntaiseen katkomiseen Kokolla on myös aivan omanlaisensa linja. Sen teknologisena keskuksena on käytetty Ponssen kaatopää.

"Tämä katkoo ja karsii puut, mutta kaataa ne pitää erikseen."

Myös tämän linjan päässä on terä, joka halkaisee puun kahtia.

Kokko on ajanut aiemmin muun muassa metsäkoneita ja tehnyt rakennustöitä. Hän hakkaa tarvitsemansa polttopuut omalla energiapuukourallaan.

Polttopuita nielee hänen pyörittämänsä matkailukohde Kokkon kota, jonka alueella Hankurin kylässä on peräti seitsemän eri tulipesää lämmitettävänä. Alueella on toistakymmentä rakennusta, muun muassa metsäkirkko ja kesäteatteri.

"Kyllä siinä on pienhiukkasta liikkeellä kun pistän pesät lämpenemään. Tänä keväänä on tehty jo 350 mottia polttopuuta ja vielä on 50 mottia tehtävänä. Teen klapeja myös kavereille."

Pilkotut puut Kokko kasaa aluksi metallihäkkeihin kuivumaan ja sen jälkeen katosten alle.

Ideoita Kokolta ei puutu. Matkailualueen hän rakensi entiselle soranottoalueelleen.

"Maisemoin sitä ja tuli mieleen, että teenpä jotain erilaisempaa."

Jonkinlainen alkusiemen idealle iti ilmeisesti jo vuosia aiemmin. Hetken mielijohteesta hän nimittäin oli tehnyt soranottoalueelle kaivon, mikä herätti monissa Kokon mukaan ihmetystä. Rakentaa nyt noin vain kaivo sorakuoppien keskelle.

"Kaivoon tulikin hyvä vesi, mutta käyttöä sille ei ollut moneen vuoteen."

Kokko järjestää kodallaan kaikenlaisia tilaustapahtumia. Aluksi ruokapalvelut toimitti alan yrittäjä, mutta myöhemmin mies tuumi, että tokihan hän itsekin kokkaa. Listalla on muun muassa savukalaa ja mallasleipää. Nykyään hän tekee soppatykeillä ruokaa myös muihin tapahtumiin – esimerkiksi Lounais-Suomen vaaliteltoilla voi tänä keväänä saada lautaselleen Einon keittoa.