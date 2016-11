TEM: Sahauksen vähättely lyhytnäköistä

Sahatavaran viennillä on kansantaloudelle suuri merkitys. Sahauksen vähättely on siksi hyvin lyhytnäköistä, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön kasaamassa puutuotealan toimialaraportissa.

"Sahatavaran vientiä on usein puheissa vähätelty. On vaadittu, että ulkomaille pitäisi viedä jalostetumpia tuotteita. Siinä ei ole kuitenkaan onnistuttu", totesi toimialapäällikkö Pasi Loukasmäki Kainuun ELY-keskuksesta.

Loukasmäen mukaan jalostetumpien tuotteiden vientiä ei ole saatu merkittäväksi. Usein on käynyt niin, että jalosteet ovat jääneet kilpailemaan kotimaahan keskenään.

Puutuotealan merkittävin vientituote on jo pitkään ollut sahatavara. Sahaus ylläpitää kotimaista metsätaloutta. Se on biotalouden kivijalka.

Sahatavaran kysynnässä ongelmana on suuri vaihtelu. Vientiä heiluttelevat suhdanteet ja valuuttakurssit.

On arvioitu, että sahatavaran tuotantoa voitaisiin kasvattaa suhteellisen helposti 2-3 miljoonaa kuutiometriä. Se edellyttää kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. "Sahatavaran viennin kasvu on välttämätöntä, jos Suomessa halutaan kasvattaa sellun ja biojalosteiden tuotantoa, koska sahateollisuus on merkittävä raaka-ainetoimittaja suomalaiselle selluteollisuudelle ja biojalostamoille."

Sahojen tukkikauppa ylläpitää metsätaloutta ja mahdollistaa myös kuitupuun hakkaamisen.