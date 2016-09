The Guardian: Norja antoi luvan kaataa kaksi kolmasosaa maan susista

Norja aikoo rajulla otteella vähentää maan susikantaa. Brittilehti the Guardianin mukaan kaatolupia on myönnetty 47, kun maassa arvioidaan olevan 68 sutta jäljellä. Ympäristöjärjestöjen mielestä lupia on myönnetty liikaa.

Norjan valtio perustelee suurta kaatolupaa susien aiheuttamilla lammasvahingoilla. Ympäristöjärjestöjen mukaan vahinkojen määrää on liioiteltu ja maan koko susikanta on vaarassa.

Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä Aamulehti

