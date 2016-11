Tiilikainen: Metsähallitus ei kasvata maan myyntejä hehtaarillakaan

Valtio haluaa lypsää Metsähallitukselta lisää tulosta. Vuonna 2018 Metsähallituksen pitäisi tulouttaa valtion kassaan 107,5 miljoonaa euroa. Vuoteen 2020 mennessä tavoite on hilattu 120 miljoonaan euroon.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) myöntää, että tuloutustavoite on vaativa. Hän perustelee tavoitteen nostoa metsien kasvun kiihtymisellä. Se kasvattaa hakkuumahdollisuuksia.

Toisaalta Tiilikainen pitää tiukasti kiinni myös Metsähallituksen muista tavoitteista. Luonnon monimuotoisuutta on vaalittava. Se tarkoittaa lisäsuojelua ja ennallistamisia. Myös virkistyskäyttö on tärkeällä sijalla Metsähallituksen tavoitteissa.

Muistissa on, miten edellinen hallitus yritti kiristää Metsähallituksen tuloutustavoitetta liian tiukaksi vuonna 2014. Silloin laskettiin, että tavoitteeseen pääsy olisi pakottanut Metsähallituksen lisäämään tuottavan metsämaan myyntiä. Se johti tavoitteen keventämiseen.

Tiilikaisen mukaan sille tielle ei ole tarkoitus lähteä tälläkään kertaa. Tämän takia metsämaan myyntejä ei kasvateta hehtaarillakaan.

"Metsähallitus ei ala tehdä tulosta maata myymällä. Tuloksen on synnyttävä maan kasvun tuotosta ja muusta toiminnasta, mutta seinälautoja ei pistetä takkaan. Maata Metsähallitus voi silti myydä ja ostaa, jos se on järkevää. "

Eduskunta hyväksyi keväällä uuden lain metsähallituksesta. Siihen liittyen Metsähallituksen metsätalous siirrettiin uuteen Metsätalous-yhtiöön. Nyt Metsähallitus on käynnistänyt metsureita koskevat yt-neuvottelut. Niiden on epäilty johtuvan uudesta metsähallituslaista.

Tiilikaisen mukaan kyse on siitä, että metsureille on vaikea löytää töitä talvikaudelle. Hän muistuttaa, että Metsähallituksen työllistämisvelvoite säilyi uudessa laissa. Se on tärkeää pohjoisimmalle Suomelle.