Tuoreen hakkeen poltosta yhä parempia kokemuksia: "Ollaan oltu ihmeissämme"

Tuore puu palaa puhtaammin ja tehokkaammin lämpölaitoksissa ja tuo samalla säästöjä myös logistiikkaketjun lyhentymisen myötä.

Tuoreen puun käytöstä polttoaineena on parhaillaan käynnissä Tuohi-tutkimus, jossa tutkitaan, mihin vuodenaikaan kaadettava puu on parasta polttoainetta lämpökattiloille ja mitä aineita tuoreen puun poltossa haihtuu. Ensimmäisiä tutkimustuloksia paljastetaan syksyn jälkeen, kun kaikki erät on analysoitu.

Koe-erissä puolet puusta on koivua ja puolet mäntyä.

Ilmiötä tutkivaan työryhmään kuuluvat kemian professori Raimo S. Timonen, emeritusprofessori Jouko Laasasenaho Helsingin yliopistosta ja Risto Lauhanen Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Työryhmää johtaa Alpo Kitinoja Vaasan yliopistosta.

Puolitoista vuotta sitten lähtenyt hanke tuorepuun poltosta on edennyt hyvin. Kauhavan kaukolämpölaitoksella vahingossa huomattu korkeampi tehokkuus tuorehakkeen poltossa on yllättänyt monet. Toimitusjohtaja Ari-Matti Mattila oli Farmari 2017 -messuilla puhumassa metsälavalla aiheesta.

"Ollaan oltu ihmeissämme, että vitsit! Sehän palaa vieläkin paremmin kuin odotettiin", Mattila sanoo.

"Se palaa puhtaammin ja tehokkaammin kuin kuivattu puu, ja samalla kustannukset alenevat", Mattila lisää. Tuoreessa puussa on runsaasti haihtuvia aineita, ja juuri niitä hyödynnetään nyt polttoaineena.

Nyt pääpaino on tehokkuuden ohella logistiikkaketjun lyhentämisessä sekä polttoaineen hintojen polkemisessa alaspäin.

"Tavallisesti puulla voi mennä se 6–12 kuukautta metsästä lopputuotteeksi", Mattila selittää. "Nyt tätä ketjua on tarkoitus lyhentää huomattavasti ja on jo lyhennetty."

"Nyt puu saadaan polttoon jo noin kuukauden kuluttua kaadosta", Mattila lisää.

"Kun kaadettu puu saadaan nopeasti metsästä pois ja hyödynnettäväksi, myös tuhoriskit pienenevät", Mattilan haastattelija Risto Lauhanen lisää.

Tuoreen puun poltto ei ole ainoastaan hyvä juttu lämpölaitoksille ja sähkönkuluttajille, vaan myös metsänomistajat voivat hyötyä tästä pidemmällä aikavälillä.

"Tuorerangan arvo saattaa nousta, mikäli niiden energiakäyttö lisääntyy", Mattila miettii.

Kotona takassa tuoretta puuta ei kuitenkaan kannata polttaa.

"Tulipesässä on oltava todella kova lämpötila, jolloin palaminen on puhdasta eikä se nokea. Kotona tämä ei vielä onnistu", Mattila sanoo.

