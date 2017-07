Tuottajahinta jopa 50 euroa kilolta, pakurinviljely tarjoaa kannattavan vaihtoehdon heikkotuottoisiin metsiin

Pakurinviljely on nyt entistä helpompaa ja kannattavampaa lisääntyneiden jatkokanavien, kovan kysynnän ja korkean tuoton vuoksi.

Pakurin kasvatus on kannattavinta heikkotuottoisissa koivikoissa ja hidaskasvuisissa metsissä.

Ensimmäinen pakurisato on kerättävissä 5–8 vuoden kuluttua ymppäyksestä. Pakurikäävästä maksetaan noin 32–55 euroa kilolta. Sadon keräämisen jälkeen puut voi myydä polttopuuksi.

Pro Pakuri Finland ry järjesti Kerimäellä ymppäysnäytöksen ja infotilaisuuden, missä jaettiin tietoa pakurista ja sen viljelystä. Yhdistys uskoo pakurin avaavan vientiä ja pyrkii tuomaan sitä räväkkäästi esille.

Yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Piispasen mukaan pakurinviljely on intensiivisempää metsien käyttöä, joka sopii myös pienten metsätilojen omistajille.

"Viljelyinnostuksen kasvu on oikeasti lähtenyt siitä, että markkinoita olisi paljon Suomen rajojen ulkopuolella. Pakuri on suhteellisen hinnakas, jolloin volyymin kasvattaminen on ensisijainen tavoite, jotta pääsemme isoille markkinoille kaukoitään."