Uinuva lilliputti-kansallispuisto pyrkii Unescon siivin maailmankartalle

Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan rajalla sijaitseva Kauhaneva-Pohjankangas on kävijämäärältään Suomen pienin kansallispuisto.

Se ei ole yllätys, sillä satunnainen matkailija ei tupsahda vahingossa tähän pieneen kansallispuistoon, sen verran syrjässä ja pienten teiden varrella se sijaitsee. Pitää tietää, mihin on menossa, ja siltikin oikean paikan löytäminen vaatii sitkeyttä.

Lintutornin vierasvihkon merkinnät todistavat kuitenkin, ettei puisto suinkaan ole autio kesäkuukausina ja viikonloppuisin. Jokaiselta päivältä löytyy merkintöjä. Iso osa kävijöistä on lähikunnista – Karviasta, Kauhajoelta ja Honkajoelta.

Matkalla voi kuvitella, millainen urakka vuosisatojen takainen patikointi tai ratsastus Etelä-Suomesta kohti Etelä-Pohjanmaata on ollut – keskiajalla tie on ollut pelkkä polku. Vielä Suomen sodan aikana 1800-luvun alussa sotajoukot ovat marssineet soiden läpi tätä kinttupolkua – silloista valtaväylää – pitkin.

Vaikka puiston kävijämäärä on vaatimaton, se ei tarkoita, ettei alueella olisi mieleenpainuvaa nähtävää. Puistoon kuuluu monta erillistä osaa. Hyypän kylän puolella sijaitseva Katikankanjoni on ehkä sen yllättävin pala. Etelä-Pohjanmaan peltolakeuksien vieressä kohoavat jyrkät rinteet, joiden ympärille vesi on vuosituhansien kuluessa uurtanut syviä rotkoja.

Katikankanjoni huipentuu Kolmentuulenlakkiin, jonka jyrkiltä reunoilta voi ihailla 18 metriä alempana rotkon pohjalla virtaavia puroja.