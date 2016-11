UPM lähes tuplaa vanerintuotantonsa Virossa

Metsäyhtiö UPM:n Otepään koivuvaneritehtaan laajennus vihittiin tänään iltapäivällä käyttöön Etelä-Virossa. Tehdas valmistui vuonna 2000 ja nyt valmistuneen laajennuksen myötä sen tuotantokapasiteetti lähes kaksinkertaistuu 50 000 kuutiosta 90 000 kuutioon vuodessa.

Investoinnin arvo oli 40 miljoonaa euroa.

"Tämä on yksi suurimpia investointejamme koskaan UPM:n vaneriteollisuudessa", totesi UPM Plywoodin tuotantojohtaja Mika Kekki.

UPM:n vaneriliiketoiminnan johtaja Mika Sillanpää kertoi, että investoinnin myötä Otepään tehdas nousee vaneritehtaiden maailmanluokkaan. Se on muun muassa yksi seitsemästä vaneritehtaasta maailmassa, joilla on tarvittavat luvat LNG-laivanrakennuksessa tarvittavan vanerin valmistukseen. Yhtiön suomalaisista tehtaista vastaava valmius on vain Joensuun laitoksella.

Otepään laajennuksen keskeinen laitetoimittaja oli suomalainen Raute. Tehtaalle rakennettiin myös uusi biolämpölaitos, jonka laitteisto tuli Itävallasta. Laitos tuottaa tehtaan tarvitseman lämpöenergian vanerintuotannossa syntyvistä sivutuotteista kuten hakkeesta ja kuoresta. Biolämpölaitos korvaa aiemmin käytössä olleen öljykäyttöisen voimalan.