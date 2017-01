UPM:n Jussi Pesonen kehuu viime vuoden tulosta ennätykselliseksi

"Vuosi 2016 oli taloudellisesti ennätyksellinen ja osoittaa, että yhtiössä tehdyt muutokset tuottavat tuloksia ja valmistavat tietä tulevaisuuteen", UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kehuu yhtiön tilinpäätöstiedotteessa.

UPM vertailukelpoinen liikevoitto nousi viime vuonna neljänneksen verrattuna edellisvuoteen ja oli 1 143 miljoonaa euroa.

Liikevaihtoon suhteutettuna liikevoitto parani edellisvuoden 9,0 prosentista 11,6 prosenttiin.

Kannattavuus koheni selvästi myös vertailukelpoisella sijoitetun pääoman tuotolla mitattuna. Viime vuonna tuottoa kertyi 10,6 prosenttia, mikä oli 2,3 prosenttiyksikköä edellisvuotista parempi.

Vaikka UPM:llä on menossa useita kasvuhankkeita, yhtiön liikevaihto laski edellisvuoden 10,1 miljardista 9,8 miljardiin euroon. Paino- ja kirjoituspaperien kysynnän laskun odotetaan jatkuvan edelleen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

UPM:llä on entistäkin vähemmän velkaa. Nettovelka laski viime vuonna ennätyksellisen alhaiseen 1 131 miljoonaan euroon edellisvuoden 2 100 miljoonasta.

Omavaraisuusaste nousi edellisvuoden lopun 56,1 prosentista peräti 59,4 prosenttiin.

Pesosen mukaan UPM:n kilpailuasema ja markkinakysyntä mahdollistavat kasvuliiketoimintojen kasvattamisen ja pitkän aikavälin tulosten parantamisen edelleen.

Viime vuoden merkittävän kannattavuuden parannuksen jälkeen kannattavuuden odotetaan pysyvän hyvällä tasolla tänä vuonna.

UPM uudistaa ja kiristää aiempia taloudellisen tavoitteitaan. Tavoitteet on asetettu liiketoiminta-alueittain ja vertailukelpoisen liikevoiton kasvu on lisätty uudeksi konsernitason tavoitteeksi. Uutena tavoitteena on nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen perustuva velkaantuneisuus.

UPM:n hallitus ehdottaa, että vuoden 2016 osinko nostetaan 0,95 euroon osaketta kohden. Vuodelta 2015 osakkeelle maksettiin 0,75 euron osinko.

Tänä vuonna UPM odottaa kysynnän kasvun jatkuvan useimmissa liiketoiminnoissa, pois lukien peruspaperiliiketoiminnot Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Tuotantokustannusten kehityksen yhtiö näkee muuttuvan.

"Viime vuosien deflatorisen toimintaympäristön jälkeen kustannusinflaation odotetaan kääntyvän lievään nousuun vuonna 2017. UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten laskemiseksi, millä lievitetään inflaation vaikutuksia."

Tämän vuoden alussa sellun hinnat ovat alemmat ja vesivoimatilanne heikompi kuin viime vuoden alussa, tilinpäätöstiedotteessa todetaan.