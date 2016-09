UPM:n uutuuspalvelu: Puukaupparahat viidessä päivässä tilille

UPM ja OP tarjoavat metsänomistajille uutta rahoituspalvelua. Sen avulla metsänomistaja saa jopa 80 prosenttia puukaupparahoista tilille muutaman päivän sisällä kaupan solmimisesta.

"Tarve tähän on tullut metsänomistajilta, joita me kuuntelemme herkällä korvalla. Etenkin maanviljelijöillä, mutta myös muilla metsänomistajilla, on välillä tarve saada puukaupparahat nopeasti käyttöönsä", kertoo UPM:n metsäjohtaja Sauli Brander.

Branderin mukaan metsärahoituspalvelun ansioista metsänomistaja saa puukaupparahaa tililleen viidessä pankkipäivässä riippumatta siitä, milloin UPM korjaa puut. Muutos perinteisen puukaupan maksuaikatauluun on huomattava.

Tähän asti metsänomistaja on saanut puukaupan solmimisen jälkeen etumaksun. Varsinaista puukauppatiliä hän on joutunut odottamaan jopa kolme vuotta ennen kuin puut on saatu korjattua ja mitattua.

Järjestely toimii niin, että puukaupan yhteydessä sovitaan, että OP ostaa myyntisaatavan. Sen jälkeen pankki tilittää metsänomistajalle sovitun summan. Kyseessä ei ole laina, joten vakuusjärjestelyjä ei tarvita.

Pankki ottaa järjestelystä 200 euron palkkion, minkä lisäksi metsänomistaja maksaa pankille korkoa. Kulut ovat metsänomistajalle verovähennyskelpoisia metsäverotuksessa, joten järjestely on verraten edullinen.

UPM ottaa uuden rahoituspalvelun käyttöön lokakuun alusta.