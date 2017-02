Uutissuomalainen: Nuoren metsän ja taimikon hoitotukia jäi viime vuonna käyttämättä yli kolme miljoonaa euroa

Metsäkeskus myönsi Uutissuomalaisen mukaan nuoren metsän hoitoon ja taimikon varhaishoitoon viime vuonna Kemera-tukea yhteensä noin 36 miljoonaa euroa, mistä noin kymmenen prosenttia jäi käyttämättä.

"En osaa sanoa, että mistä tämä johtuu. Tämä on hyvin kiusallista ja harmittavaa", sanoi jutussa haastateltu Metsäkeskuksen hankehallintoyksikön asiantuntija Yrjö Niskanen.

Hankkeet ovat rauenneet, koska niiden toteutusaika ja toteutusilmoituksen jättämisaika ovat menneet umpeen tammikuun lopussa.

"Kovasti on ollut puhetta, miten paljon metsissä on tekemätöntä työtä, mutta nyt jää töitä tekemättä. Tämä tässä on outoa", Niskanen ihmettelee.

Nyt umpeutuneet hankkeet on Uutissuomalaisen mukaan hyväksytty vuoden 2015 lopussa tai vuoden 2016 alussa. Hyväksymispäätös sekä tieto toteutusaikataulusta on tuolloin toimitettu tukea hakeneille yksityisille maanomistajille.

Jos viime vuoden tuki on jäänyt käyttämättä ja työt odottavat yhä aloittamistaan, voi tukea hakea uudelleen tänä vuonna. Takautuvasti hankerahaa ei saa.

Aiemmin (11.1.2017) Maaseudun Tulevaisuus uutisoi, että viime vuonna nuoren metsän kemeratöitä tehtiin ennätyksellinen määrä, hehtaareittain 1,5 kertaa enemmän kuin kahtena edellisvuotena. Yhteensä hoitotöitä tehtiin vuonna 2016 noin 142 000 hehtaarilla.

