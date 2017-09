Valossa viihtyvä mustatorvisieni piiloutuu poimijoilta

Kanttarellien heimoon kuuluva mustatorvisieni on Arktiset Aromit ry:n valinta vuoden sieneksi. Herkullinen ja vienosti omenalta tuoksuva ruokasieni on Suomessa huonosti tunnettu, sen paras poiminta-aika on elokuusta lokakuuhun.

Vaatimattoman värinen mustatorvisieni piiloutuu kasvillisuuden joukkoon vaikka se kasvaa tiheinä rykelminä kuusen ja koivun seurassa suosien valoisia paikkoja. Sieni kasvaa yleensä samoilla paikoilla vuodesta toiseen.

Mustatorvisieniä kasvaa paikoitellen Etelä- ja Keski-Suomessa, erityisesti tuoreissa ja lehtomaisissa kangasmetsissä sekä lehdoissa. Pohjoisemmassakin sitä saattaa löytää, mutta ei yhtä usein.

Ruskotorvisieni eli tummatorvisieni kasvaa samantyyppisillä paikoilla kuin mustatorvisieni, mutta on harvinaisempi, pienempi ja usein ruskeampi. Myös ruoskotorvisieni soveltuu monenlaisiin ruokiin ja leivonnaisiin.

Tuore mustatorvisieni säilyy viileässä ja ilmavassa paikassa melko pitkään hyväkuntoisena, toisin kuin monet muut sienet.

Sitä ei tarvitse esikäsitellä ruuanvalmistusta varten muuten kuin leikkaamalla sitkeä ja mullanmakuinen tyvi pois.

Kuivaus on mustatorvisienen paras säilöntätapa, koska se voimistaa makua.