Vapo ei onnistunut myymään maitaan yhdellä kaupalla

Energiayhtiö Vapo ei myy maitaan yhdellä kaupalla kuten se aiemmin suunnitteli.

Vapon hallitus on päättänyt, että selvityksen perusteella ehdotettu kauppa ei täyttänyt yhtiön järjestelylle asettamia tavoitteita, yhtiön tiedote kertoo.

Vapo käynnisti vajaa vuosi sitten selvitystyön, jossa kartoitettiin yhtiön raaka-aineiden tarvetta tulevaisuudessa, ja niiden mahdollisimman kustannustehokasta hankintaa.

Yhtiö tutki mahdollisuutta myydä käytännössä koko noin 100 000 hehtaarin maaomaisuus. Näin maaomaisuuteen sitoutuneita varoja olisi vapautettu muuhun liiketoimintaan.

Tavoitteena oli, että osana järjestelyä Vapo vuokraa tarvitsemansa turvetuotantoalueet takaisin pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Vapon neuvonantajana selvitystyössä oli Sisu Partners Oy.

Esillä olleessa mallissa maat olisi siirretty uuteen perustettavaan yhtiöön, josta sijoittajat olisivat ostaneet osuuksia. Vapo olisi ollut vähemmistöomistajana tässä maanomistusyhtiössä.

Mahdollinen maakauppa herätti tiedotteen mukaan runsaasti kiinnostusta niin kotimaassa kuin kansainvälisten sijoittajien keskuudessa.

Vapon toimitusjohtaja Vesa Tempakka sanoo, että yhtiö siirtyy nyt vaihtoehtoiseen suunnitelmaan.

"Pidämme hallussamme tarvitsemamme turvetuotantoalueet ja myymme seuraavien vuosien aikana omin voimin ne maa- ja metsäalueet, joista saamme markkinoilta osakkeenomistajiemme edut turvaavan hinnan."

Päätöstä helpotti Tempakan mukaan se, että yhtiöllä on takanaan kaksi vahvan kassavirran vuotta ja myös kuluva vuosi on kassavirraltaan vahvasti positiivinen.

"Olemme pystyneet maksamaan kassavirralla pois velkoja liki 100 miljoonalla eurolla ja uskomme, että pystymme rahoittamaan tulevaisuuden kasvuinvestoinnit omalla kassavirralla, metsien ja maiden myynnillä pienemmissä erissä ja muilla rahoitusjärjestelyillä."

Vapolla on omistuksessaan noin 100 000 hehtaaria maata, josta turvetuotannossa on runsaat 20 000 hehtaaria. Loppuosa maista eli noin 80 000 hehtaaria on erilaista metsämaata sekä turvetuotannon tarpeisiin hankittuja reservimaita.

Omien maiden lisäksi Vapo tuottaa turvetta muilta maanomistajilta vuokraamillaan runsaalla 10 000 hehtaarilla. Yhteensä Vapon turvetuotantopinta-ala oli kuluvana kesänä vajaat 35 000 hehtaaria.

Tempakka toteaa, että suunniteltu maiden myynti yhdellä kaupalla oli poikkeuksellinen.

"Kukaan ei ole aikaisemmin toteuttanut rakenteeltaan yhtä monimutkaista ja suurta maakauppaa, kuin nyt kariutunut maakauppa olisi ollut ja se näkyi hinnoittelun vaikeutena."

Yhdessä korissa myytynä hyvät metsämaat olisivat menneet Tempakan mukaan myyjän näkökulmasta alennuksella ja heikommat ja syrjäisimmät alueet käytännössä ilmaiseksi.

"Pienemmissä erissä maaomaisuuden realisointi on työläämpää, mutta uskon, että lopputulos on kannaltamme parempi."

Tämä vaihtoehtoinen malli viedään Tempakan mukaan syksyn aikana hallitukselle vahvistettavaksi, minkä jälkeen maiden myynti voi alkaa. "Tämä vaihtoehtoinen malli mahdollistaa meille joustavamman ja riskittömämmän tavan sopeuttaa maanomistustamme turpeen nykyisiä ja erityisesti tulevia käyttötarpeita vastaan."