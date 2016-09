Versowood kasvattaa sahausta: "Kilpailu on kovaa, mutta sieraimet ovat pinnalla"

Versowood aikoo kasvattaa sahausta lähivuosina noin 1,5 miljoonaan kuutioon. Viime vuonna yhtiö tuotti 1,1 miljoonaa kuutiota sahatavaraa.

Toimitusjohtaja Ville Kopran mukaan nykyisten sahojen kapasiteetti riittää jalostamaan lähi vuosien hakkuiden kasvusta kertyvät tukit. Sahauksen lisäys mahtuu myös markkinoille, jos se tehdään kilpailukykyisesti.

Kopran mukaan juuri nyt etenkin pohjoissuomalaisilla sahoilla on suuria ongelmia sivutuotteiden markkinoinnissa. Ne jäävät sahojen käsiin.

"Uusiutuvan energian tuet ovat vääristäneet kilpailutilanteen. Ne voisi poistaa kokonaan. Nyt tukea maksetaan venäläiselle hakkeelle. Myös tuulivoima tulee kuluttajille hyvin kalliiksi."

Suurimmat sahojen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ovat vientihinnat ja kantohinnat. Viime aikoina vientihinnat ovat laskeneet, etenkin männyllä. Siksi kuusen sahaus on ollut suhteellisesti kannattavampaa.

Kuusisahatavaralle on löytynyt ostajia etenkin Kiinasta. Siellä sitä käytetään huonekalujen raaka-aineena.

Sahat käyvät kovaa kisaa esimerkiksi ruotsalaisia vastaan. Kopran mukaan Ruotsilla on käytössä oma valuutta, mistä on ollut heille paljon hyötyä, ja kantohintakin joustaa siellä helpommin kuin Suomessa.

Tuotannon tehostamisen osalta Kopra ei usko enää suuriin harppauksiin. Jotain on kuitenkin vielä tehtävissä.

"Meillä on esimerkiksi kesälomat vähän väärässä paikassa. Me olemme lomalla heinäkuun, kun ostajamaissa on vielä vauhti päällä. Ne taas ovat lomalla elokuun, joten siinä tulee kahden kuukauden tauko."

Kopra toivoo, että jatkossa kesälomien alkua voisi siirtää esimerkiksi heinäkuun puoliväliin.

"Välillä töitä pitäisi tehdä kaksi käsin, sitten taas lomia voisi pitää hiljaisempina aikoina, kuten joulun ympärillä."

Versowood on Suomen suurin yksityinen puunjalostaja. Viime vuonna yhtiön liikevaihto nousi 327 miljoonaan euroon. Se osti 3000 puukaupalla 3,3 miljoonaa kuutiota puuta.