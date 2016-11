Video: Vanha turvesuo uusiokäyttöön pajunistutuksella, pistokkaaksi riittää lyhyt pätkä

Energiapajun kasvatusta on tutkittu jo kokeiltu jo toistakymmentä vuotta. Kahden miehen kasvuyritys Pajupojat on kuitenkin kiinnostunut muustakin kuin energiantuotannosta.

"Biohiili on se, mitä tästä haemme", yrityksen toimitusjohtaja Markku Suutari kertoo.

Pyrolyysillä tuotettua biohiiltä voidaan käyttää esimerkiksi maanparannusaineena viheralueilla.

"Biohiilen raaka-aineena paju on erityisen hyvä sen huokoisuuden takia", Suutari toteaa. Pyrolyysissä huokoinen rakenne säilyy.

Huokoisuuden ansiosta se sitoo hyvin vettä, joten pajusta tehty biohiili tasaa maan vesioloja. Sitä käytetään viheralueilla puiden juurilla sekä alueilla, jotka ovat herkkiä kuivumiselle.

Biohiili lisää maaperän hiilipitoisuutta ja mikrobitoimintaa. Siitä voi olla apua ravinneköyhillä pelloilla.

Tuotteelle voisi olla kysyntää myös kompostointifirmoissa. Suutarin mukaan biohiili voi tehostaa kompostoitumista jopa 30 prosentilla.

Pajupojat aikoo tänä vuonna käynnistää biohiilen tuotannon. Sitä aletaan tuottaa alueellisissa keskittymissä liikutettavan miilun avulla.

Yritys on paikallisten koneurakoitsijoiden avulla istuttanut pajuviljelmiä Seinäjoelle, Joutsaan, Kuopioon, Ouluun ja Pudasjärvelle. Tämän kesän urakka on 80 hehtaaria, josta 28 on Oulussa.

Käytöstä poistetut turpeennostoalueet sopivat erityisen hyvin pajunkasvatukseen, sillä näin alueille saadaan nopeasti tuottavaa jatkokäyttöä. Paju kasvaessaan sitoo ravinteita ja vähentää kiintoaineiden valuntaa.

"Haemme maita myös yksityisiltä. Esimerkiksi tukikelvottomat pellot sopisivat hyvin pajunkasvatukseen", Suutari sanoo.

Pajupojat on tehnyt yhteistyötä muun muassa Tekesin kanssa pajun käytön tutkimuksen suhteen.