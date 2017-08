WWF: Kiiran kaatamat puut kannattaa jättää metsään – "Yksittäisenä tekona tärkeimpiä, mitä metsänomistaja voi tehdä"

Viikonloppuna Etelä-Suomen yli pyyhkinyt Kiira-rajuilma kaatoi runsaasti puita. Maailman luonnonsäätiö WWF suosittelee, että metsiin kaatuneet puut jätettäisiin pääsääntöisesti korjaamatta.

Metsiin kaatuneet puut kannattaa WWF:n mielestä jättää korjaamatta, sillä lahopuu on erittäin arvokasta metsäluonnon monimuotoisuudelle. WWF muistuttaa, että laki ei edellytä kuolleiden puiden korjaamista pois kuin poikkeustapauksissa.

Kiiraksi nimetty ukkosrintama sai aikaan paljon tuhoa muun muassa kaatamalla puita sähkölinjojen ja rakennusten päälle. Samalla se kuitenkin myös WWF:n mukaan paransi metsien luontoarvoja.

”Vähintään 5 000 Suomen metsissä elävää lajia on riippuvaisia lahopuusta. Metsänhoidon seurauksena lahopuuta on kuitenkin 95 prosenttia aiempaa vähemmän. Tämä on johtanut satojen lajien uhanalaisuuteen”, WWF Suomen metsäasiantuntija Panu Kunttu sanoo tiedotteessa.

Etelä-Suomen talousmetsissä lahopuuta on keskimäärin vain neljä kuutiota hehtaarilla, kun luonnonmetsissä sen määrä hehtaaria kohden voi olla yli 100 kuutiota. WWF muistuttaa, että tutkimusten mukaan monet uhanalaiset lajit tarvitsevat selvitäkseen vähintään 20 kuutiota järeää lahopuuta hehtaaria kohden.

”Kaatuneita puita kannattaa jättää niin mökkitonttien metsiin kuin laajemmille metsäalueille. Lahopuun jättäminen metsään on yksittäisenä tekona tärkeimpiä, mitä metsänomistaja voi tehdä metsänsä monimuotoisuuden parantamiseksi”, WWF:n Panu Kunttu kertoo.

Jos järeitä puita on kaatunut runsaasti, metsän tarjoaminen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaan (METSO) on WWF:n mielestä hyvä ratkaisu. Valtio maksaa nimittäin täyden korvauksen puuston arvosta, ja pysyvästä suojelupäätöksestä saatava tulo on verovapaata.