Yksityismaita on merkitty valtion omistamiksi luontojärjestöjen suojelukartalla

Luontojärjestöjen julkaisema kartta ehdotetuiksi uusiksi suojelualueiksi sisältää MT:n lukijoiden havaintojen perusteella virheellisiä omistajatietoja.

Esimerkiksi Hetesuon-Nuotiosuon alue Sonkajärvellä on merkitty valtion omistamaksi, vaikka se on yksityisomistuksessa.

115 hehtaarin laajuisen alueen omistavan tilayhtymän osakas, maatalousyrittäjä Jarkko Partanen on harmissaan.

"On törkeää, että julkaistaan tällaista virheellistä tietoa. Se on omistusoikeuden kannalta loukkaavaa."

Partasella ei ole mitään luonnonsuojelualueita vastaan. Päinvastoin, alueella on jo yhtymän vapaaehtoisesti Metso-ohjelman kautta suojelemia maita, suota ja vanhoja metsiä. Suota on myös ennallistettu.

Partanen ei kuitenkaan ymmärrä, mitä suojeltavaa alueella vielä olisi. Suojeluun ehdotettu alue sisältää lähinnä ojitettua suota ja talousmetsää.

"En näe lisäsuojelussa yhtään mitään järkeä, se on vanha ojitettu suo. Luonnonsuojelullisesti en näe sitä merkittävänä alueena. Mahdollisen suojelun myötä saatavat korvaukset ovat kaiken lisäksi olemattomat ja joissain tapauksissa jäävät saamatta kokonaan."

Hetesuon-Nuotiosuon alue kuuluu soidensuojelun täydennysohjelmaesitykseen.

Greenpeacen metsävastaavan Matti Liimataisen mukaan kartta-aineistossa on tekninen virhe. Kaikki soidensuojeluohjelman kohteet on merkitty valtion omistamiksi, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa.

"Se on valitettava kömmähdys, ja korjatuu järjestelmään lähipäivinä."

Liimataisen mukaan soidensuojeluohjelman kohteet on rajattu usein siten, että tavoitteena on koko valuma-alueen sekä suota ympäröivän metsäisen vaihettumisvyöhykkeen suojelu. Tähän tarkoitukseen kelpaa myös ojitettu suo tai talousmetsä. Osin ojitettuja kohteita on valittu myös sillä perusteella, että ne nähdään ennallistamisen arvoisiksi.

"Suo- ja metsäluonto ovat erottamattomia, vaihettumisvyöhyke on tärkeä. Epäilemättä rajausten joukkoon mahtuu myös inhimillisiä virheitä."