Ympäristöministeri tyrmää Ylen MOT-ohjelman väitteet: "Bioenergian käytöllä on kansainvälisen tiedeyhteisön tuki"

Osa ympäristö- ja metsä-alan tutkijoista arvostelee kovin sanoin hallituksen biotalouslinjauksia. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) puolustaa niitä yhtä tiukasti. Hänestä bioenergian käytön lisäys on tarpeen päästöjen vähentämiseksi.

Hallituksen tavoitteena on lisätä metsien vuosittaisia hakkuita yli 15 miljoonalla kuutiometrillä biotalouden tarpeisiin. Ylen MOT-ohjelmassa tiistaina esiintyneiden tutkijoiden mukaan puupohjaisten biopolttoaineiden tukeminen lisää ympäristöongelmia ja puupohjaisiin biopolttoaineisiin tehtyihin investointeihin sisältyy riskejä.

Tiilikaisen mukaan on luonnollista, että tutkijoilla on erilaisia näkemyksiä. Niistä muodostuu konsensus, jonka pohjalta toimitaan.

"Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n tuorein raportti perustuu tuhansien tutkijoiden kuulemiseen. Sen sanoma on selvä. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä on päästävä eroon. Bioenergian käytön lisääminen on siihen nopein tapa."

Tiilikaisen mukaan hallituksen tavoitteilla on siten laaja kansainvälisen tiedeyhteisön tuki.

Tiilikaisen mukaan bioenergian käyttö on ymmärretty myös EU:ssa. Puun käytölle on nollapäästöt ainakin vuoteen 2030, mikä antaa toiminnalle pitkäjänteisyyttä.

"Toki meillä on EU:ssa vielä myös paljon tehtävää esimerkiksi metsän hiilinielun laskennan osalta", Tiilikainen myöntää.

Tiilikainen muistuttaa tutkijoita myös siitä, ettei hallitus pyri uusiutuvan energian tavoitteisiin pelkästään puuta polttamalla. Siltä osin käytössä on koko paletti.