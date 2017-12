Pienmetsänomistajat esillä FSC:n yleiskokouksessa

FSC:n (Forest Stewardship Council) joka kolmas vuosi järjestettävä yleiskokous pidettiin Kanadan Vancouverissa lokakuussa. Yleiskokouksen päättävä kaksipäiväinen jäsenkokous on FSC:n korkein päättävä elin, jossa jäsenet voivat esittää aloitteita FSC:n kehittämiseksi. Pienmetsänomistajat nousivat yhdeksi kokouksen tärkeimmistä teemoista.

Pienmetsänomistajat eivät ole uusi asia FSC:lle. Paljosta puheesta ja hyvistä aikeista huolimatta tulokset ovat toistaiseksi olleet varsin vaatimattomia: Maailman 550 miljoonasta pienmetsän­omistajien hallinnoimasta hehtaarista ainoastaan 7,5 miljoonaa on FSC-sertifioitu – siis 1,4 prosenttia. Globaalista 200 miljoonan hehtaarin FSC-­alasta pienmetsänomistajien osuus on neljä prosenttia.

Nämä luvut eivät ole selitettävissä pelkästään sertifiointi­järjestelmien välisellä kilpailulla tai useiden maiden metsäsektorin avain­toimijoiden penseällä suhtautumisella FSC-sertifiointiin.

FSC:n maine hankalana, byrokraattisena ja kalliina sertifiointijärjestelmänä erityisesti pienten metsän­omistajien sertifioinnissa on itse ansaittu. Tämä tarkoittaa sitä, että FSC:llä on myös itsellään käsissään avaimet tilanteen korjaamiseksi.

Useiden vuosien keskustelun jälkeen ongelma ja sen merkitys alkavat olla FSC:n ja sen jäsenistön tiedossa. FSC:n tulevan menestyksen yhtenä kulmakivenä on pienmetsänomistajille paremmin soveltuvien sertifiointiratkaisujen kehittäminen.

FSC on asettanut omassa strategiassaan itselleen kunnian­himoiset kasvutavoitteet, joiden saavuttaminen ilman merkittävää pienmetsänomistajien FSC-alueen lisäystä on äärimmäisen haastavaa. Tämä on toiminut tehokkaana silmien avaajana FSC:n sisällä.

Konkreettiset merkit tosiasioiden tunnustamisesta nähtiin Vancouverin yleiskokouksessa, jossa jäsenistö hyväksyi asian kannalta kolme merkittävää aloitetta.

Kokous hyväksyi käytännössä yksimielisesti Suomen metsäteollisuuden esityksen pohjalle rakennetun aloitteen, joka nostaa pienmetsänomistajien sertifioinnin FSC:n keskeiseksi prioriteetiksi ja peräänkuuluttaa konkreettisia tuloksia. Aloite antaa mahdollisuuden eri alueille ja metsille soveltuvien ratkaisujen kehittämiselle, testaamiselle ja käyttöönotolle.

Suomen kannalta erityisen mielenkiintoista on aloitteen tarjoama mahdollisuus niin kutsutun urakoitsijasertifioinnin kehittämiseen.

Tällä tarkoitetaan metsä­talousurakoitsijoiden eli Suomen metsien käsittelystä pääasiasiallisen vastuun kantavien toimijoiden roolin selkeyttämistä ja kasvattamista sertifiointivaatimusten täyttämisessä. Samalla voitaisiin ratkaista FSC:tä sen alusta asti vaivannut ongelma eli metsän­omistajan korostunut rooli sertifioinnin toteuttamisessa.

Toinen keskeinen läpi mennyt aloite liittyy metsänomistajien asemaan ja vaikutusvaltaan FSC:ssä. Jäsenistö hyväksyi selvällä enemmistöllä aloitteen kamarien jäsenyyskriteerien tarkastelusta.

FSC:ssä äänivalta jakautuu tasan sosiaali-, talous- ja ympäristökamarien kesken. Nykysääntöjen mukaan metsän­omistajat ohjautuvat pääsääntöisesti talous­kamariin, vaikka heidän metsätalouden tavoitteet liittyisivätkin lähemmin sosiaali- tai ympäristö­kysymyksiin.

Metsänomistajat ovat perustellusti kritisoineet tätä ja olleet huolissaan mahdollisuudestaan vaikuttaa omia metsiään koskevaan päätöksentekoon FSC:ssä. Hyväksytyn aloitteen yhtenä perusteena oli juuri tarve pienmetsän­omistajien sijoittumisen uudelleen tarkasteluun.

Kolmanneksi jäsenistö antoi tukensa FSC:n pyrkimyksille etsiä uusia keinoja jäsenten osallistumisen parantamiseksi.

Suomen metsäteollisuuden esityksestä aloitteeseen lisättiin kirjaus, joka mahdollistaa käytännön toteuttajien äänen vahvistamisen FSC:ssä. Tällä tavoitellaan metsän­omistajien ja FSC:n metsänhoito­sertifikaatin haltijoiden kokemuksen ja osaamisen parempaa hyödyntämistä sekä tätä kautta yksinkertaisempaa, paremmin ennakoitavaa ja käytännössä toimivampaa FSC:tä.

Edellä mainituista päätöksistä huolimatta mikään ei ole vielä muuttunut FSC-­sertifioidussa metsässä.

FSC ja sen jäsenistö ovat nyt kuitenkin ilmaisseet selvän tahtonsa kehittää järjestelmää pienmetsänomistajille paremmin sopivaan suuntaan. Aloitteiden saama laaja tuki asettaa samalla FSC:lle paineita löytää konkreettisia ja toimivia ratkaisuja.

Asioiden eteenpäin vieminen on pitkälti myös FSC:n jäsenten vastuulla, ja meille sopivien ratkaisujen edistäminen vaatii pohjoismailta ja Suomelta aktiivista otetta lähivuosien aikana.

Metsäteollisuus on käärinyt hihat ja on valmis töihin. Tässä työssä metsäteollisuus näkisi mielellään mukana myös suomalaiset metsänomistajat ja heidän edustajansa parhaan mahdollisen lopputuloksen turvaamiseksi.

Janne Näräkkä

päällikkö, FSC-sertifiointi

Metsäteollisuus ry