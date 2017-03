Eutanasia on kansanedustajalle kovimman luokan omantunnon asia. Piispa Ilkka Kantolakin (sd.) osasi vasta pitkien pohdintojen jälkeen kirkastaa, ettei suostu antamaan ihmiselämän lopettamista lääkärin työtehtäväksi.

Eutanasia ei ole puoluekysymys. Sanna Marin (sd.) kannatti kansalaisaloitetta nuoruuden huumassa. Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) ei kannata, koska ihmiset ymmärtävät eutanasialla usein saattohoitoa eli kivun poistamista eikä elämän lopettamista.

Susanna Koski (kok.) arveli, ettei tappamiseen tarvita lääketieteellistä koulutusta. Lääkäri Sari Raassinan (kok.) mukaan on vaikea määritellä, milloin kyseessä on itsemurhaa pyytävän oma tahto, milloin esimerkiksi omaisten painostus.

Eutanasian sallimisesta ei yllättäen pyydetä perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Luulisi ihmis­elämän olevan keskeinen perustuslaillinen oikeus.

Ilmeisesti eduskunnan enemmistö on niin kyllästynyt Päivi Räsäsen (kd.) ja Mika Niikon (ps.) esityksiin, että äänestävät ne nurin syvemmin ajattelematta.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson vaati Vaasan keskussairaalan asemaa yhä uudelleen perustuslakivaliokuntaan. Eutanasiassa RKP äänesti lähes yksimielisesti perustuslakitutkintaa vastaan.

Kolme viikkoa sitten vasemmistoliiton ryhmän­johtaja Aino-Kaisa Pekonen kysyi Kelan maksujen viivästymisestä. Sosiaaliministeri Pirkko Mattila (ps.) ei tiennyt asiasta mitään.

Nyt takuulla tietää. Poliitikkojen tuohtumus on aivan toisella tasolla kuin taannoin, kun Mavin maksatukset olivat tolkuttomasti myöhässä.

Kelalla on ollut kaksi vuotta aikaa suunnitella toimeentulotuen siirto kuntoon. Talon ulkopuolelta vastikään pääjohtajaksi tulleen Elli Aaltosen syyttäminen on ihan pöhköä, mutta selvityksiä on saatava.

Juttua muokattu 11.3.2017 kello 16.45: poistettu kohta "eli lääkärien aiheuttama itsemurha".